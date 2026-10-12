‘경기도당 회계 부정 의혹’ 김승원 의원 등 수원중수청에 고발

더불어민주당 경기도당의 회계 부정 의혹과 관련해 김승원 의원을 비롯한 전·현직 당직자 7명이 수원지방중대범죄수사청(수원중수청)에 고발당했다. 수원중수청은 사건을 반부패수사1과에 배당하고 본격적인 수사에 착수한 것으로 알려졌다.

사법정의 바로세우기 시민행동(사세행)이 12일 수원중수청을 찾아 민주당 경기도당 당직자 7명을 정치자금법 위반 등 혐의로 처벌해달라는 내용의 고발장을 제출하고 있다. 뉴시스

시민단체인 사법정의 바로세우기 시민행동(사세행)은 12일 수원중수청을 찾아 김 의원 등 민주당 경기도당 당직자 7명을 정치자금법 위반, 업무상 배임·횡령, 사기 혐의로 처벌해 달라는 내용의 고발장을 제출했다.

사세행 측은 고발장을 통해 김 의원이 경기도당위원장으로 재직하던 2024년부터 지난해까지 도당이 일부 당직자에게 추가 급여를 지급한 뒤 미신고 계좌로 되돌려 받는 이른바 ‘급여 페이백’ 방식으로 비자금을 조성했다는 의혹을 제기했다.

아울러 존재하지 않는 간담회 비용을 허위로 기재해 사적인 식사비를 당비로 충당하는 등 중앙선거관리위원회와 당 중앙당에 허위 회계자료를 제출해 손해를 입혔다고 주장했다. 이번 의혹은 김 의원의 전직 보좌관이 내부 고발을 하면서 불거졌다.

앞서 수원중수청 개청 당일인 지난 2일에도 한 시민이 같은 내용으로 김 의원 등을 고발한 바 있다. 법무부 장관 후보자로 지명됐던 김 의원은 여러 논란이 잇따르면서 후보자에서 사퇴했다.

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