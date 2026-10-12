국힘, 용인갑 조직위원장 재투표… 장동혁 “선거 공정 문제”

국민의힘이 현역 최고위원인 양향자 후보와 윤재복 후보가 맞붙은 경기 용인갑 조직위원장 결선투표를 다시 실시하기로 했다. 투표 과정에서 일부 책임당원이 자동응답시스템(ARS) 투표 전화를 받지 못한 사실이 확인되면서다.

장동혁 대표는 12일 오후 페이스북을 통해 “시스템의 문제로 당원들이 투표권을 침해받았다면 이를 바로잡아야 한다고 생각한다”며 재투표 방침을 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 남정탁 기자

앞서 국민의힘은 지난 8일 경기 용인갑 지역 책임당원 전원을 대상으로 휴대전화 ARS 방식의 조직위원장 결선투표를 진행했다. 투표 결과 윤 후보가 양 후보를 제치고 선출됐으며, 이날 최고위원회의 의결을 거쳐 최종 임명될 예정이었다.

그러나 투표 과정에서 일부 책임당원이 투표에 참여하지 못한 사실이 드러나면서 결과 확정이 보류됐다. 이날 비공개 최고위에서는 우재준 최고위원이 ARS 투표 누락 문제에 대한 진상조사가 필요하다는 의견을 낸 것으로 알려졌다.

박성훈 수석대변인은 최고위 후 기자들과 만나 “양 후보는 결과에 승복했지만 일부 최고위원 반대에 부딪혀 최종 승인은 보류됐다. 연휴 중 실시한 ARS 투표 과정에서 특정 통신사가 전화를 스팸으로 인식, 전화 40통가량이 책임당원들에게 송부되지 않은 사례가 확인됐다”며 “여의도연구소가 이 같은 문제를 종합적으로 조사하겠다”고 했다.

이어 장 대표는 오후에 페이스북을 통해 투표 누락 규모에 관계없이 재투표가 필요하다는 입장을 밝혔다. 그는 “두 후보가 합의하에 ARS 투표 결과를 확인했다 해도 시스템의 문제로 당원들이 투표권을 침해받았다면 이를 바로잡아야 한다”며 “이는 투표를 못 한 당원 숫자나 경선 결과에 영향을 미쳤는지 여부와 무관한 ‘선거 공정’의 문제”라고 강조했다.

이어 “그동안도 당의 ARS 투표가 진행될 때마다 크고 작은 이의 제기가 있었다”며 당내 투표 시스템을 전면 재검토하고 보완 대책을 마련하라고 지시했다고 밝혔다.

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