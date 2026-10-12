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李대통령 부모 묘소 방문·이해충돌… 이진숙 제척안 통과 [2026 국정감사]

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변세현 기자 3hyun@segye.com

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과방위

민주 “李, 패륜행위… 제명해야”
방통위장 이력 거론 퇴장 촉구
국힘 “또다시 이지매 시작” 반발

국회 과학기술정보방송통신위원회의 12일 국정감사는 본질의에 앞서 국민의힘 이진숙 의원의 감사 참여 적절성을 둘러싼 공방으로 1시간가량 지연됐다. 더불어민주당은 이 의원의 이재명 대통령 부모 묘소 방문과 전 방송통신위원장 재임 당시 업무에 대한 이해충돌 가능성을 문제 삼아 퇴장을 요구했고, 국민의힘은 민주당 한준호 의원실의 ‘KBS 보도 외압’ 의혹을 꺼내 들며 맞섰다.

李 “불법 묘지 조성” 국민의힘 이진숙 의원이 12일 국회에서 열린 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서 이재명 대통령 부모 묘소 사진을 들어 보이며 발언하고 있다. 뉴시스
李 “불법 묘지 조성” 국민의힘 이진숙 의원이 12일 국회에서 열린 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서 이재명 대통령 부모 묘소 사진을 들어 보이며 발언하고 있다. 뉴시스

민주당 이정헌 의원은 “이 의원은 이 대통령 부모 묘소를 찾아 사진을 찍고 패륜 행위를 했다”며 “국정감사장에 함께 앉아 있는 것만으로도 치욕스럽다”고 말했다. 무소속 최혁진 의원도 이 의원이 방통위원장 재임 당시 ‘2인 체제’로 주요 의사결정을 한 당사자라는 점을 들어 “오늘 국감에서 반드시 퇴장시켜야 한다”고 주장했다.

국민의힘 김장겸 의원은 한준호 의원실이 특정 보도를 두고 KBS에 항의 전화를 한 사실을 거론하며 “방송의 독립과 자유를 수호해야 할 국감 질의자로서 자세가 맞는지 의문”이라고 반박했다. 이어 민주당의 공세를 “이진숙 의원에 대한 이지매”라고 비판했다. 이 의원도 묘소 방문에 대해 “불법적인 묘소 조성을 국민을 대신해 고발한 것”이라며 “무슨 패륜 정치냐”고 맞섰다.

국민의힘 최형두 의원은 국회 윤리심사자문 담당 검토에서 이 의원이 과방위 활동을 하는 데 이해충돌 문제가 없다는 취지의 판단이 있었다며 민주당 주장을 반박했다. 이에 한준호 의원은 해당 검토는 이 의원이 신고한 사적 이해관계만을 토대로 한 것으로, 방통위원장 재임 당시 의결과 국감의 연관성까지 판단한 것은 아니라고 맞섰다.

본질의에 들어간 뒤에도 이해충돌 논란은 계속됐다. 과방위는 이날 오후 범여권 주도로 이 의원에 대한 제척안을 통과시켰다.


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