李대통령 부모 묘소 방문·이해충돌… 이진숙 제척안 통과 [2026 국정감사]

국회 과학기술정보방송통신위원회의 12일 국정감사는 본질의에 앞서 국민의힘 이진숙 의원의 감사 참여 적절성을 둘러싼 공방으로 1시간가량 지연됐다. 더불어민주당은 이 의원의 이재명 대통령 부모 묘소 방문과 전 방송통신위원장 재임 당시 업무에 대한 이해충돌 가능성을 문제 삼아 퇴장을 요구했고, 국민의힘은 민주당 한준호 의원실의 ‘KBS 보도 외압’ 의혹을 꺼내 들며 맞섰다.

李 “불법 묘지 조성” 국민의힘 이진숙 의원이 12일 국회에서 열린 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서 이재명 대통령 부모 묘소 사진을 들어 보이며 발언하고 있다. 뉴시스

민주당 이정헌 의원은 “이 의원은 이 대통령 부모 묘소를 찾아 사진을 찍고 패륜 행위를 했다”며 “국정감사장에 함께 앉아 있는 것만으로도 치욕스럽다”고 말했다. 무소속 최혁진 의원도 이 의원이 방통위원장 재임 당시 ‘2인 체제’로 주요 의사결정을 한 당사자라는 점을 들어 “오늘 국감에서 반드시 퇴장시켜야 한다”고 주장했다.



국민의힘 김장겸 의원은 한준호 의원실이 특정 보도를 두고 KBS에 항의 전화를 한 사실을 거론하며 “방송의 독립과 자유를 수호해야 할 국감 질의자로서 자세가 맞는지 의문”이라고 반박했다. 이어 민주당의 공세를 “이진숙 의원에 대한 이지매”라고 비판했다. 이 의원도 묘소 방문에 대해 “불법적인 묘소 조성을 국민을 대신해 고발한 것”이라며 “무슨 패륜 정치냐”고 맞섰다.



국민의힘 최형두 의원은 국회 윤리심사자문 담당 검토에서 이 의원이 과방위 활동을 하는 데 이해충돌 문제가 없다는 취지의 판단이 있었다며 민주당 주장을 반박했다. 이에 한준호 의원은 해당 검토는 이 의원이 신고한 사적 이해관계만을 토대로 한 것으로, 방통위원장 재임 당시 의결과 국감의 연관성까지 판단한 것은 아니라고 맞섰다.



본질의에 들어간 뒤에도 이해충돌 논란은 계속됐다. 과방위는 이날 오후 범여권 주도로 이 의원에 대한 제척안을 통과시켰다.

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