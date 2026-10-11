프로야구 KIA, 시즌 홈 최다 관중 신기록

프로야구 KIA 타이거즈가 시즌 홈 최다 관중 신기록을 세웠다.

KIA 구단은 11일 전남광주 기아챔피언스필드에서 열린 롯데 자이언츠와의 2026 신한SOL KBO리그 홈 경기에서 2만500명이 입장해 시즌 37번째 매진을 기록했다고 밝혔다.

KIA는 시즌 홈 누적 관중 127만8888명(경기당 평균 1만7763명)으로, 2024년 작성한 125만9249명(평균 1만7250명)을 넘어 구단 역대 홈 최다 관중 신기록을 달성했다.

KIA 구단은 2017년, 2024년, 2025년에 이어 통산 네 번째로 관중 100만명을 돌파했다.

KIA는 12일 LG 트윈스와 홈 최종전을 앞둬 최종 관중 기록은 더욱 늘어날 것으로 예상된다.

올해 KIA를 비롯해 삼성(166만9050명), LG(162만2238명), 두산 베어스(148만3772명), kt wiz(102만2972명), 키움 히어로즈(93만5849명), NC 다이노스(90만2905명) 7개 구단이 시즌 관중 신기록을 새로 썼다.

12일 최종전을 개최하는 삼성과 두산도 누적 인원은 더욱 증가할 예정이다.

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