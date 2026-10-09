韓 “DMZ 지뢰는 정전협정 위반”… 北, 유엔서 책임 부인

지난달 비무장지대(DMZ)에서 발생한 지뢰 폭발 사건을 둘러싸고 남북이 유엔 무대에서 공방을 벌였다. 차지훈 주유엔 대사는 북한이 의도적으로 매설한 지뢰의 폭발이 정전협정 위반에 해당한다며 공식 사과와 책임 있는 조치를 촉구했다. 반면 북한 측은 이를 ‘불순한 방해적 행동’이라고 반발하며 오히려 한국 측에 책임을 돌렸다.

8일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 회의에서 연설하는 차지훈 주유엔 대사. 유엔 웹TV 캡처

차지훈 주유엔 대사는 8일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 제81차 유엔총회 제1위원회 일반토의 연설에서 “지난 9월21일 DMZ 내에서 발생한 지뢰 폭발로 3명의 군인이 부상했다”고 밝혔다.

차 대사는 “우리 군과 유엔군사령부가 지원하고 법과학적 분석을 거친 합동 조사 결과, 해당 폭발은 군사분계선(MDL) 남측에 북한군이 의도적으로 매설한 지뢰에 의해 발생한 것임이 확인됐다”며 “이는 한국 정전협정을 명백히 위반하는 행위”라고 강조했다.

차 대사는 “우리는 북한이 이러한 긴장 고조 행위를 중단하고, 공개 사과와 함께 책임 있는 조치를 할 것을 촉구한다”며 한반도의 긴장을 완화하고 신뢰를 회복하기 위한 대화에 나설 것을 요구했다.

그러자 북한 측은 답변권을 얻어 반박에 나섰다. 북측 대표는 “한국(ROK)이 언급한 이른바 ‘지뢰 폭발 사건’은 정당한 주권 행사인 남측 접경지 요새화 조치를 군사적 침략으로 규정하려는 불순한 방해적 행동”이라고 주장했다. 이어 이는 한국이 자신들의 책임을 북한에 전가하려는 군부의 서투른 술책에 불과하다고 비난했다.

아울러 정동영 통일부 장관의 이름을 직접 언급하며 한국 당국자도 지뢰 폭발을 북한의 고의적인 공격으로 판단하기 어렵다는 취지로 발언했다고 주장했다. 앞서 정 장관은 국회 외교통일위원회의 통일부 국정감사에서 북한 지뢰 폭발을 ‘아직 공격으로 특정할 수 없다’고 발언한 바 있다.

이에 한국 측이 다시 답변권을 얻어 반박하면서 남북 간 공방이 이어졌다. 안지인 주유엔 대표부 참사관은 한국군과 유엔군사령부의 합동 조사 및 법과학적 분석 결과를 거론하며 북한이 의도적으로 매설한 지뢰가 폭발 원인임이 명확히 입증됐다고 강조했다. 그러자 북측은 재차 발언권을 얻어 한국을 적대국으로 규정하고, 영토 내 군사 주권 행사 문제를 한국과 논의하지 않을 것이라고 밝혔다.

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