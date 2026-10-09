'킁킁' 여기 사람 있어요…산속에서 길 잃은 60대 발견한 구조견

산속에서 길 잃은 60대 여성이 119구조견의 활약으로 무사히 구조됐다.



9일 강원특별자치도소방본부에 따르면 강원 119 구조견 '단디'는 전날 낮 12시 46분께 인제군 북면 매봉산에서 실종자 A(62)씨를 발견했다.

강원소방본부 제공.

A씨는 지난 4일 집을 나선 뒤 연락이 끊겼으며, 박달나무 쉼터를 통해 산에 올랐다가 길을 잃은 것으로 알려졌다.



경찰의 공동 대응 요청으로 수색에 투입된 단디는 투입 약 2시간 30분 만에 A씨를 찾아냈다.



A씨는 발견 당시 다리를 다치고 탈진 증상을 보였지만 의식은 명료했다.



구조대는 험준한 산세 탓에 소방헬기를 투입, 같은 날 오후 2시 10분께 A씨를 구급대에 인계했다.



2022년 2월 태어난 벨기에 말리노이즈 종인 단디는 지난해 4월 구조견으로 배치됐다.



이번 수색에서 뛰어난 후각과 탐색 능력을 발휘해 실종자를 찾는 데 힘을 보탰다.



문진영 도 119 특수대응단장은 "앞으로도 구조견과 소방헬기를 활용해 신속한 인명구조에 최선을 다하겠다"고 말했다.



오승훈 도 소방본부장은 "험준한 산악지형에서는 실종자 위치를 신속하게 파악하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 119구조견과 소방헬기 등 가용 자원을 적극 활용해 도민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

<연합>

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