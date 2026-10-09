민선 9기 ‘취임 100일’ 신상진 성남시장, 유럽 세일즈 외교 출국

신상진 경기 성남시장이 지역 방산·첨단기술 기업의 유럽 시장 판로를 개척하고, 혁신 도시들과 산업·도시재생 협력을 강화하기 위해 10박11일간의 유럽 방문길에 올랐다.

8일 성남시에 따르면 신 시장을 비롯한 시 대표단은 이날 출국해 폴란드 브로츠와프와 이탈리아 베르가모·밀라노·볼로냐 등을 차례로 방문한 뒤 오는 18일 귀국할 예정이다. 이번 순방은 도시 간 교류를 실질적인 기업 수출과 미래산업 협력으로 전환하는 데 중점을 뒀다.

신상진 성남시장.

대표단은 첫 일정으로 9일 폴란드 브로츠와프시와 자매결연 협약을 체결한다. 2024년 11월 우호협력을 맺은 양 도시는 이번 자매결연을 계기로 경제·산업·문화 전반의 협력에 속도를 낼 방침이다.

같은 날 성남시 관내 방산 및 첨단기술 기업 10곳이 참여하는 현지 수출상담회가 열리며, 성남산업진흥원과 폴란드 방위산업협회(PCNDM) 간 업무협약을 거쳐 지속가능한 협력 기반을 구축한다.

10일에는 국내 지자체 가운데 유일하게 한·폴란드 수교 37주년 기념 ‘한국의 날’ 개막식에 참석한다. 개막식에선 성남시립국악단 공연을 통해 한국 전통문화를 소개한다.

이탈리아에서는 미래 도시재생 모델 도입을 모색한다. 12일 베르가모의 복합개발 단지 ‘코러스 라이프’와 밀라노의 대표 친환경 도시재생 지구인 ‘포르타 누오바’, 수직숲 ‘보스코 베르티칼레’ 등을 둘러본다.

성남시청.

이어 16일에는 첨단 연구 거점 도시인 볼로냐시와 자매결연을 체결하고, 판교테크노밸리의 혁신 생태계와 볼로냐의 대학·연구기관 네트워크를 연계하는 산학연 협력 체계를 구축할 계획이다.

신 시장은 “이번 유럽 순방은 국제도시 외교를 한 단계 높이고 관내 기업의 해외 진출과 미래산업 협력이라는 결실을 거두는 계기가 될 것”이라며 “유럽의 우수 도시혁신 사례를 성남의 미래 성장 동력으로 활용하겠다”고 밝혔다.

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