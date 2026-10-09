美국민 58% “한국 핵잠 개발 찬성”…韓 핵개발 반대는 71%

미국 국민 10명 중 6명이 한국의 핵추진 잠수함 개발을 지지한다는 여론조사 결과가 발표됐다. 다만 한국의 자체 핵무기 개발은 10명 중 7명이 반대하는 것으로 나타났다.

미 싱크탱크 한미경제연구소(KEI)가 여론조사기관 유고브와 함께 미국 성인 1207명을 대상으로 실시해 8일(현지시간) 공개한 ‘미국인의 대외정책 및 한반도 인식 조사’에서 한국의 핵추진 잠수함 개발에 찬성한다는 응답이 58%로 집계됐다.

정당 지지 성향별로 공화당 지지층은 64%가 찬성했다. 민주당 지지층의 찬성률은 56%였다.

한국의 핵무기 개발에는 응답자 71%가 반대하는 것으로 나타났다.

이란의 핵무기 개발에 대한 반대가91%로 조사 대상국 가운데 가장 높았고, 한국은 호주(66%), 일본(67%), 독일(69%)보다 반대 비율이 높았다.

한미 동맹 등 유사시 한국 방어에 대한 미국 국민들의 지지는 견고한 것으로 나타났다.

북한이 한국을 침공할 경우 미군을 투입해 한국을 방어해야 한다는 데 응답자의 71%가 찬성했다.

주한미군을 현재 수준으로 유지하거나 증원해야 한다는 응답은 56%(현 수준 유지 48%·증원 8%)였다. 감축해야 한다는 응답은 12%, 완전히 철수해야 한다는 응답은 6%였다.

한미동맹이 미국의 국가안보 이익에 부합한다는 응답은 64%였다. 한국에 대한 호감도도 68%로 비교적 높게 나타났다.

한편 미국인의 68%는 북한에 대해 비호감을 가진 것으로 나타났다.

북미 대화에 관해선 도널드 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 회담에 대해 18%는 전제조건 없는 회담을, 16%는 북한의 미사일 시험 중단을 전제로 한 회담을 지지했다.

북한이 핵무기를 포기할 경우 회담해야 한다는 응답은 20%였으며, 어떤 조건에서도 만나서는 안 된다는 응답은 17%로 나타났다.

응답자의 87%는 북한의 핵 능력 포기가 중요하다고 답했다.

이번 조사는 8월21일부터 9월1일까지 실시됐다. KEI는 2020년부터 매년 미국인의 대외정책 인식을 조사해왔다. 이번 조사의 표본오차는 ±3.6%포인트다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지