취임 100일 맞은 박용선 포항시장, 현장 민생 소통 이어가

민선9기 취임 100일을 맞은 박용선 경북 포항시장이 현장 민생 소통을 이어가고 있다.

포항시는 8일 구룡포읍과 동해면에서 박용선 포항시장을 비롯 시도의원, 지역 주민, 관계 공무원 등이 참석한 가운데 ‘민선9기 공감소통 간담회’를 잇따라 개최했다고 밝혔다.

박용선 포항시장이 8일 남구 구룡포읍을 찾아 현장 민생 소통을 이어가고 있다. 포항시 제공

이날 취임 100일을 맞은 박용선 포항시장은 구룡포읍과 동해면을 찾아 주민들과 마주 앉아 지역 현안을 살피고 현장의 목소리를 들었다.

민선9기 출범 이후 ‘현장’과 ‘소통’을 강조해 온 박 시장은 이날도 주민들의 일상 속 불편사항부터 지역의 미래를 위한 발전 과제까지 폭넓게 의견을 나누며 해결 방안을 함께 모색했다.

구룡포읍에서는 수산업과 관광을 연계한 지역 발전 방안에 대한 의견이 주로 오갔다.

주민들은 수산업 환경 변화에 따른 지역의 어려움을 비롯해 관광 활성화, 교통·주차, 생활환경 개선 등 현장에서 체감하는 다양한 현안을 전달했다.

동해면에서는 도로와 교통 등 기반시설과 정주여건 개선을 비롯해 지역의 지속적인 발전을 위한 과제들이 논의됐다.

구룡포읍 ‘민선9기 공감소통 간담회’ 모습.

포항시는 현장에서 제시된 의견에 대해 사업 여건과 추진 가능성을 면밀히 검토해 시정에 적극 반영해 나갈 방침이다.

박용선 포항시장은 “시민들과 마주 앉아 일상의 이야기를 나누고 지역의 어려움을 함께 고민하는 시간이 무엇보다 소중하다”며 “시민 한 분 한 분의 목소리가 시정의 출발점인 만큼, 언제나 시민 곁에서 듣고 현장에서 답을 찾는 시정을 펼치겠다”고 말했다.

이어 “시민과의 소통은 현장에서 이야기를 듣는 데 그치지 않고 실질적인 변화로 이어져야 한다”며 “주민들이 일상에서 체감할 수 있는 작은 변화부터 지역의 미래를 위한 발전 과제까지 하나하나 책임 있게 풀어나가겠다”고 강조했다.

한편 포항시는 민선9기 출범 이후 읍면동을 순차적으로 찾아 공감소통 간담회를 이어가고 있으며, 앞으로도 지역별 현안을 직접 살피고 주민들의 의견을 시정에 적극 반영해 나갈 계획이다.

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