이화영 454차례 외부접견 공개한 野…“폭로하면 못 버틸 것” [2026 국정감사]

李정부 출범 후 외부서신도 172회
野 “민주당 줄면회, 회유·인멸 시도
석방 안해주면 뭐라도 터트릴 모양”
가석방 요구·공소 취소 묶어 공세
곽규택 “18인분 중 6인분 혼자 드셔”
서영교 법사위장 ‘발언권 독식’ 비판
서 위원장 “모욕적 인신공격” 충돌
국회 법제사법위원회의 8일 법무부 국정감사에서는 이화영 전 경기도 평화부지사 측의 가석방 요구와 이재명 대통령 관련 사건의 공소취소 문제가 도마에 올랐다. 야권은 이 전 부지사 측의 가석방 요구를 이 대통령과의 관계 문제로 연결하며 공세를 폈고, 이 전 부지사의 외부 접견·서신 내역까지 공개하며 회유 의혹을 제기했다.
◆가석방 요구 파장… 454회 접견 공개
국민의힘 윤상현 의원은 이날 국감에서 공소취소 문제를 두고 “진상조사는 재판을 대신할 수가 없다”며 법무부 산하 조사기구가 유무죄를 판단할 재판 자체를 없애서는 안 된다고 지적했다. 이진수 법무부 장관 직무대행은 검찰미래위원회와 진상조사단이 수사 과정의 문제점을 점검하기 위해 운영되고 있다는 입장을 밝혔다.
앞서 이 전 부지사 측은 이 대통령에게 가석방을 요구한 사실을 공개했다. 변호인인 김광민 변호사는 이 전 부지사가 장기 수감에 불만을 갖고 있으며 이 대통령에게 섭섭함을 나타내고 있다고 전했다. 쌍방울 대북송금 사건 등으로 징역 7년8개월이 확정된 이 전 부지사 측은 사건이 조작됐다고 주장하며 석방을 요구해왔다.
이런 가운데 이 전 부지사가 이 대통령 당선 이후인 지난해 6월부터 올해 9월까지 총 454차례 외부 접견을 한 것으로 나타났다. 국민의힘 주진우 의원실이 법무부에서 제출받은 자료에 따르면 일반접견 81회, 변호인 접견 353회, 장소변경 접견 20회였다. 장소변경 접견은 가림막 등 차단시설 없이 독립된 공간에서 이뤄지는 이른바 ‘특별면회’로 별도 심의를 거쳐 교정당국의 허가를 받아야 한다.
같은 기간 이 전 부지사가 외부와 서신을 주고받은 횟수도 172회에 달했다. 이 가운데 이 전 부지사가 직접 발신한 것은 21회였다. 국민의힘은 민주당 인사들의 잇단 접견을 두고 이 전 부지사를 회유하고 증거인멸을 시도하는 것이라고 주장했다. 주 의원은 “민주당의 줄면회로도 ‘시한폭탄 이화영’의 입을 영원히 막을 수는 없다”며 “이재명 대통령은 풀어주자니 ‘공범 인증’, 가둬두자니 폭로가 두려운 것”이라고 말했다.
국민의힘 지도부도 가석방 요구를 고리로 이 대통령을 겨냥했다. 장동혁 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “감옥의 이화영도 화가 단단히 났다고 한다. 불법 대북송금이 단독 범행이라고 그렇게 우기더니, 가석방 안 시켜주면 뭐라도 터뜨릴 모양”이라며 “이화영 지뢰 하나만 터져도 버티기 어려울 것”이라고 주장했다.
정점식 원내대표는 이 대통령과 이 전 부지사가 서로 협력할지 배신할지를 계산해야 하는 ‘죄수의 딜레마’에 빠졌다고 주장하며 이 대통령에게 재판을 받겠다고 선언하라고 촉구했다. 개혁신당 이기인 비상대책위원장도 이 전 부지사 측의 요구가 이 대통령에 대한 “반(半)협박으로 들린다”고 주장했다. 그러면서 이 대통령이 재판을 재개해 사건 관련자들에게 끌려다니지 않아야 한다고 말했다.
가석방 요구 사실을 공개한 김 변호사는 이날 여권 측으로부터 경고성 메시지를 전해 들었다고 주장하며 출국했다. 그는 사회관계망서비스(SNS)에 “주변 사람들을 통해 ‘오버하지 말라’는 경고가 건너건너 들려온다”며 “정작 제게 직접 연락해서 말하는 이는 단 한 명도 없다. 비겁한 자들”이라고 적었다. 김 변호사는 이 같은 상황을 피해 싱가포르에 머물겠다며 현지 공항에서 찍은 사진도 올렸다.
◆“18인분 중 6인분”… 서영교 발언권 충돌
이날 법사위 국감에서는 본격적인 질의에 앞서 발언권 문제를 놓고도 신경전이 벌어졌다. 국민의힘 곽규택 의원은 더불어민주당 소속 서영교 법제사법위원장을 향해 국정감사에서 위원장의 발언 시간이 지나치게 길다고 지적했다. 곽 의원은 “이번 국정감사에서도 발언 시간의 3분의 1이 위원장 발언 시간이었다는 기사가 어제 나왔다”며 “18명이 회식하는데 18인분 고기를 시켰다면 1인분씩 먹어야 하는 것 아니냐. 그런데 6인분을 혼자 드신 것 아니냐”고 말했다. <세계일보 8일자 4면 참조>
서 위원장은 “아주 모욕적인 말씀을 들었다”며 “혼자 6인분을 먹었다는 둥 이렇게 이야기하는 것은 인신공격”이라고 반박했다. 이어 법사위가 제공한 의사진행 자료를 흔들어 보이며 “위원장은 이렇게 의사를 진행하는 것”이라며 “자료는 제가 쓴 게 아니다. 이건 법사위에서 써준 것”이라고 했다.
지난 6일 대법원 국정감사에서 서 위원장으로부터 발언 정지 조치를 받은 국민의힘 박형수·김태규 의원도 항의에 나섰다. 국민의힘 법사위 간사인 박 의원은 “서 위원장이 드디어 정청래·추미애 법사위원장을 뛰어넘었다”며 “국정감사장에서 하루에 발언을 2명이나 정지시킨 것은 처음 있는 일로 알고 있다”고 비판했다. 서 위원장은 당시 조희대 대법원장이 국감장에 앉아 있는 상황에서 국민의힘 의원들이 소리를 지르기 시작해 발언을 정지시켰다는 취지로 설명했다.
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