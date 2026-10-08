이화영 454차례 외부접견 공개한 野…“폭로하면 못 버틸 것” [2026 국정감사]

국회 법제사법위원회의 8일 법무부 국정감사에서는 이화영 전 경기도 평화부지사 측의 가석방 요구와 이재명 대통령 관련 사건의 공소취소 문제가 도마에 올랐다. 야권은 이 전 부지사 측의 가석방 요구를 이 대통령과의 관계 문제로 연결하며 공세를 폈고, 이 전 부지사의 외부 접견·서신 내역까지 공개하며 회유 의혹을 제기했다.

국이진수 법무부 장관 직무대행이 8일 국회 법제사법위원회에서 열린 법무부, 대한법률구조공단 등에 대한 국정감사에서 법사위원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

◆가석방 요구 파장… 454회 접견 공개

국민의힘 윤상현 의원은 이날 국감에서 공소취소 문제를 두고 “진상조사는 재판을 대신할 수가 없다”며 법무부 산하 조사기구가 유무죄를 판단할 재판 자체를 없애서는 안 된다고 지적했다. 이진수 법무부 장관 직무대행은 검찰미래위원회와 진상조사단이 수사 과정의 문제점을 점검하기 위해 운영되고 있다는 입장을 밝혔다.



앞서 이 전 부지사 측은 이 대통령에게 가석방을 요구한 사실을 공개했다. 변호인인 김광민 변호사는 이 전 부지사가 장기 수감에 불만을 갖고 있으며 이 대통령에게 섭섭함을 나타내고 있다고 전했다. 쌍방울 대북송금 사건 등으로 징역 7년8개월이 확정된 이 전 부지사 측은 사건이 조작됐다고 주장하며 석방을 요구해왔다.



이런 가운데 이 전 부지사가 이 대통령 당선 이후인 지난해 6월부터 올해 9월까지 총 454차례 외부 접견을 한 것으로 나타났다. 국민의힘 주진우 의원실이 법무부에서 제출받은 자료에 따르면 일반접견 81회, 변호인 접견 353회, 장소변경 접견 20회였다. 장소변경 접견은 가림막 등 차단시설 없이 독립된 공간에서 이뤄지는 이른바 ‘특별면회’로 별도 심의를 거쳐 교정당국의 허가를 받아야 한다.



같은 기간 이 전 부지사가 외부와 서신을 주고받은 횟수도 172회에 달했다. 이 가운데 이 전 부지사가 직접 발신한 것은 21회였다. 국민의힘은 민주당 인사들의 잇단 접견을 두고 이 전 부지사를 회유하고 증거인멸을 시도하는 것이라고 주장했다. 주 의원은 “민주당의 줄면회로도 ‘시한폭탄 이화영’의 입을 영원히 막을 수는 없다”며 “이재명 대통령은 풀어주자니 ‘공범 인증’, 가둬두자니 폭로가 두려운 것”이라고 말했다.

이진수 법무부 장관 직무대행이 8일 국회 법제사법위원회에서 열린 법무부, 대한법률구조공단 등에 대한 국정감사에서 선서문을 법사위원장인 더불어민주당 서영교 의원에게 제출하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 지도부도 가석방 요구를 고리로 이 대통령을 겨냥했다. 장동혁 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “감옥의 이화영도 화가 단단히 났다고 한다. 불법 대북송금이 단독 범행이라고 그렇게 우기더니, 가석방 안 시켜주면 뭐라도 터뜨릴 모양”이라며 “이화영 지뢰 하나만 터져도 버티기 어려울 것”이라고 주장했다.



정점식 원내대표는 이 대통령과 이 전 부지사가 서로 협력할지 배신할지를 계산해야 하는 ‘죄수의 딜레마’에 빠졌다고 주장하며 이 대통령에게 재판을 받겠다고 선언하라고 촉구했다. 개혁신당 이기인 비상대책위원장도 이 전 부지사 측의 요구가 이 대통령에 대한 “반(半)협박으로 들린다”고 주장했다. 그러면서 이 대통령이 재판을 재개해 사건 관련자들에게 끌려다니지 않아야 한다고 말했다.



가석방 요구 사실을 공개한 김 변호사는 이날 여권 측으로부터 경고성 메시지를 전해 들었다고 주장하며 출국했다. 그는 사회관계망서비스(SNS)에 “주변 사람들을 통해 ‘오버하지 말라’는 경고가 건너건너 들려온다”며 “정작 제게 직접 연락해서 말하는 이는 단 한 명도 없다. 비겁한 자들”이라고 적었다. 김 변호사는 이 같은 상황을 피해 싱가포르에 머물겠다며 현지 공항에서 찍은 사진도 올렸다.

국회 법제사법위원회 야당 간사인 국민의힘 박형수 의원이 7일 국회 소통관에서 전날 법사위에서 열린 대법원 등에 대한 국정감사와 관련해 서영교 법사위원장의 국정감사 진행을 비판하는 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

◆“18인분 중 6인분”… 서영교 발언권 충돌



이날 법사위 국감에서는 본격적인 질의에 앞서 발언권 문제를 놓고도 신경전이 벌어졌다. 국민의힘 곽규택 의원은 더불어민주당 소속 서영교 법제사법위원장을 향해 국정감사에서 위원장의 발언 시간이 지나치게 길다고 지적했다. 곽 의원은 “이번 국정감사에서도 발언 시간의 3분의 1이 위원장 발언 시간이었다는 기사가 어제 나왔다”며 “18명이 회식하는데 18인분 고기를 시켰다면 1인분씩 먹어야 하는 것 아니냐. 그런데 6인분을 혼자 드신 것 아니냐”고 말했다. <세계일보 8일자 4면 참조>



서 위원장은 “아주 모욕적인 말씀을 들었다”며 “혼자 6인분을 먹었다는 둥 이렇게 이야기하는 것은 인신공격”이라고 반박했다. 이어 법사위가 제공한 의사진행 자료를 흔들어 보이며 “위원장은 이렇게 의사를 진행하는 것”이라며 “자료는 제가 쓴 게 아니다. 이건 법사위에서 써준 것”이라고 했다.



지난 6일 대법원 국정감사에서 서 위원장으로부터 발언 정지 조치를 받은 국민의힘 박형수·김태규 의원도 항의에 나섰다. 국민의힘 법사위 간사인 박 의원은 “서 위원장이 드디어 정청래·추미애 법사위원장을 뛰어넘었다”며 “국정감사장에서 하루에 발언을 2명이나 정지시킨 것은 처음 있는 일로 알고 있다”고 비판했다. 서 위원장은 당시 조희대 대법원장이 국감장에 앉아 있는 상황에서 국민의힘 의원들이 소리를 지르기 시작해 발언을 정지시켰다는 취지로 설명했다.

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