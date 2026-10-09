SK에너지, 공정 거래 관련 내부통제 강화

공정거래위원회가 SK에너지와 HD현대오일뱅크의 가격 담합 혐의와 관련해 제재 심의에 나선 가운데, SK에너지가 공정거래 관련 내부 통제 체계를 한층 강화하기로 했다.



김종화 SK에너지 대표는 8일 “최근 공정위 조사 결과 발표와 관련해 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 데 대해 진심으로 송구하다는 말씀을 드린다”며 “현재 관련 절차가 진행 중인 만큼, 향후 공정위 심의 과정에서 사실관계와 당사의 입장을 성실하고 투명하게 소명하겠다”고 말했다.

서울 시내의 한 SK에너지 주유소 앞으로 시민이 지나가고 있다. 뉴시스

SK에너지는 아울러 △석유시장 가격체계 투명성 및 거래관행 개선 △공정거래 및 내부통제 체계 강화 △석유 유통고객과의 상생협력 강화 △안정적 에너지 공급을 위한 역할 지속을 골자로 하는 ‘석유시장 가격구조 개편 및 내부통제 강화’ 조치를 마련했다고 밝혔다. 특히, 석유시장 거래관행 개선과 관련해 지난 6월 발표한 주단위 공급가격 사전 확정·고지와 사후정산 폐지 제도부터 차질 없이 시행하기로 했다. 주유소 등 거래 상대방이 합리적으로 구매 의사 결정을 할 수 있는 환경을 만들겠다는 것이다.



또 가격·영업 관련 업무 임직원을 대상으로 한 교육을 확대하고 1인당 2시간 이상의 공정거래 교육을 정례화한다. 경쟁사와의 업무상 접촉과 관련해서는 사전승인·사후보고 및 모니터링 체계를 강화하고, 전량 구매계약을 비롯한 기존 거래 관행 전반도 점검하기로 했다.



앞서 SK에너지와 HD현대오일뱅크는 러시아·우크라이나 전쟁과 미국·이란 전쟁으로 국제유가가 불안정한 틈을 타 휘발유·경유·등유 가격 정보를 공유하고, 판매 가격을 짬짜미한 의혹이 제기돼 공정위 심판대에 올랐다.

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