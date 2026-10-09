한국 공략 나선 ‘슈퍼카’ 람보르기니…우루스 SE 퍼포만테·레부엘토 SV 공개

이탈리아 슈퍼카 브랜드 람보르기니가 서울에서 최신 고성능 모델 ‘우루스 SE 퍼포만테’와 ‘레부엘토 SV’를 아시아·태평양 지역 최초로 공개하고 한국 시장 공략에 속도를 냈다.



오토모빌리 람보르기니 코리아는 8일 서울 광진구 그랜드 워커힐에서 브랜드 최초로 ‘람보르기니 데이 코리아’ 행사(사진)를 개최했다. 한국 시장에서의 지속적인 성장을 기념하고, 한국 시장의 중요성과 브랜드 비전을 공유하기 위한 자리다.



현장에는 스테판 윙켈만 회장 겸 최고경영자(CEO) 등 주요 글로벌 경영진이 대거 참석했다. 윙켈만 회장은 “한국은 브랜드에 대한 높은 이해와 애정을 가진 고객을 바탕으로 아시아·태평양에서 가장 중요한 시장 중 하나로 자리매김했다”며 “이번 행사는 고객 및 파트너와 성과를 기념하고 한국에서 펼쳐질 람보르기니의 새로운 장을 바라보는 기회”라고 강조했다.



우루스 SE 퍼포만테는 람보르기니의 대표 슈퍼 스포츠유틸리티차(SUV)인 우루스 SE의 고성능 트림이다. 4.0ℓ V8 트윈터보 엔진과 전기모터의 조합으로 합산 최고출력 812마력, 최대토크 1000Nm의 강력한 성능을 뿜어낸다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 3.3초, 시속 200㎞까지 10.8초 만에 가속하며 최고속도는 시속 312㎞에 달한다.



함께 공개된 레부엘토 SV는 람보르기니의 창립 연도인 1963년을 기념해 전 세계 1963대 한정 생산되는 플러그인 하이브리드 슈퍼 스포츠카다. V12 하이브리드 아키텍처를 바탕으로 최고출력 1065마력, 최대토크 1425Nm를 내며, 정지 상태에서 시속 100㎞까지 단 2.4초 만에 가속한다. 최고속도는 시속 345㎞ 이상으로, 산타가타 볼로냐 공장에서 생산된 양산형 람보르기니 중 가장 빠르고 강력한 성능을 자랑한다.



람보르기니에게 한국은 올해 상반기 인도량 기준 아시아·태평양 2위, 전 세계 6위의 핵심 시장으로 자리 잡았다. 이번 행사를 통해 폭스바겐그룹코리아 산하 수입 사업 개시 이후 국내 누적 3000번째 차량 인도 기록을 축하하는 자리도 마련됐다.

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