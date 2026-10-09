현대로템, 이집트 수소트램 사업 시동

현대로템이 이집트 신행정수도에 수소전기트램 공급을 추진한다.



현대로템은 지난 7일 서울에서 열린 ‘한·이집트 비즈니스 라운드테이블’에서 이집트 터널청(NAT)과 신행정수도 수소전기트램 시스템 구축 협력을 위한 양해각서(MOU·사진)를 체결했다고 8일 밝혔다.



사업은 현재 예비타당성조사 단계로, 약 28㎞ 노선에 트램 44편성을 도입하는 방안이 검토되고 있다. 사업이 추진되면 현대로템은 차량 공급과 함께 운영, 시스템 구축, 유지보수 등 운행에 필요한 종합 솔루션을 제공할 계획이다. 이집트 신행정수도는 카이로 동쪽 약 35㎞ 지점에 조성 중인 대규모 스마트시티로, 완공 시 600만명 이상이 거주할 수 있도록 계획됐다.



수소전기트램은 탑재된 수소연료전지로 전기를 생산해 별도의 전력 공급 가선 없이 운행한다. 운행 과정에서 직접적인 탄소 배출 없이 물만 배출한다. 현대로템은 이번 협약을 수소전기트램의 첫 수출로 연결하고, 수소 생산·충전 인프라와 차량 제작 협력사의 동반 진출도 모색할 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지