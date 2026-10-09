[이코노 브리핑] 키움증권, 한글날 기념 발행어음 특판 외

키움증권, 한글날 기념 발행어음 특판

키움증권은 한글날을 기념해 발행어음 특별판매 상품을 출시한다고 8일 밝혔다. 이번 상품은 3개월 만기로 금리는 세전 연 5.80%다. 키움증권은 훈민정음 반포 580주년과 한글날 제정 100주년을 기념하기 위해 금리 5.80%와 총 판매한도 100억원 및 1인당 한도 100만원으로 상품을 구성했다. 해당 특판은 이날부터 선착순으로 진행된다. 고객은 영웅문S#(MTS), 홈페이지, 영웅문4(HTS) 등의 발행어음 메뉴에서 매수할 수 있다.

토스증권, 김규빈 대표 연임 확정

토스증권은 김규빈(사진) 대표의 연임이 결정됐다고 8일 밝혔다. 토스증권 대표가 연임한 것은 이번이 처음으로, 임기는 2028년 10월까지 2년이며 이사회 의장직도 계속 맡는다. 1989년생인 김 대표는 토스증권 제품 총괄인 ‘헤드 오브 프로덕트’ 등의 자리를 거쳐 2024년 10월 대표이사에 선임됐다.

우리銀, 파주페어 개막공연 전석 판매

우리은행은 자사 공연 예매 플랫폼 ‘투더문’이 내달 열리는 ‘2026 파주페어 북앤컬처’ 개막공연의 단독 예매를 진행해 전석 매진을 기록했다고 8일 밝혔다. 투더문은 내달 9일 열리는 무료 개막공연의 예매를 맡아 500석이 조기매진되자 100석을 추가 확보했고, 추가 좌석도 모두 매진됐다.

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