[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 11일 (일요일) 66년생, 재물이나 일거리를 잃는 운세다

96년생: 옆에서 조용하게 듣는 사람은 내 사람이다. 84년생: 호운이 도래하였으니 만사가 형통하다. 72년생: 외부의 인한 충격은 곧 벗어난다. 60년생: 쓸데없이 돈을 낭비하지 말라. 48년생: 남의 일에 무관심으로 일관하자. 36년생: 분수를 알고 남의 입장을 헤아려라.

97년생: 성급하게 움직이면 불리하니 잘 살펴라. 85년생: 뜻대로 일이 풀리니 기쁘겠다. 73년생: 상대방의 감정을 무시하지 말라. 61년생: 너무 서둘러서는 불리하다. 49년생: 마음을 비우면 뜻밖의 소득이 온다. 37년생: 실수한 사람도 기회를 주자.

98년생: 공격과 방어는 자신이 택하는 것이다. 86년생: 문서문제로 가족끼리 마찰이 생긴다. 74년생: 상상은 자유지만 현실을 벗어나라. 62년생: 선행에는 반드시 하늘의 보답이 있다. 50년생: 크게 움직일 때를 가다려라. 38년생: 듣기 좋은 말도 자주 하면 식상하다.

99년생: 정직하게 일하는 것이 성취의 기쁨은 크다. 87년생: 무엇보다 자신감이 필요한 때. 75년생: 의외의 인연이 도움을 준다. 63년생: 가능성이 없는 일에 매달리지 마라. 51년생: 때가 아니니 나서지 말고 기다려라. 39년생: 좋은 소식이 들릴 징조다.

00년생: 가족의 화합을 최우선 노력하라. 88년생: 출발부터 좋은 일 있겠다. 76년생: 타고난 이점을 최대한 이용하라. 64년생: 재테크도 액수가 커지면 도박과도 같다. 52년생: 사채업자와의 거래는 보류하자. 40년생: 실수한 사람도 예상외의 성과가 온다. 28년생: 이동이나 변화가 예상되니 나서지 마라.

01년생: 나의 행복은 내 마음속에 있다. 89년생: 손재수가 있으니 분실물을 주의하라. 77년생: 급한 마음에 서두르면 금전손실이 온다. 65년생: 그 자리에 앉아 있기는 힘들어 보인다. 53년생: 머뭇거리다 시기를 놓칠 수 있다. 41년생: 정들었던 곳을 떠날 때이다. 29년생: 성과 없이 보이나 유익한 결과가 쌓인다.

02년생: 발전없는 관계는 반듯이 멀어진다. 90년생: 친한 사람이 이익을 가져다준다. 78년생: 괜한 걱정에 사로잡혀 시간낭비다. 66년생: 재물이나 일거리를 잃는 운세다. 54년생: 고집하지 말고 강온 전략을 써라. 42년생: 겸손이 과하면 실망을 안겨줄 뿐이다. 30년생: 가족을 혼자 지킨다는 생각은 무리가 있다.

03년생: 그림 속에 떡은 항상 크게 보이는 법이다. 91년생: 건강에 이상이 생길 조짐이 보인다. 79년생: 피치 못할 사정이 아니라면 중단하라. 67년생: 윗사람의 잘못된 점은 표현하지 마라. 55년생: 집안문제는 어려움 없이 해결된다. 43년생: 강한 의욕만으로는 성사시키기 힘들다. 31년생: 마음이 콩밭에 있다면 속도를 늦추어라.

04년생: 현 위치에서 자신의 기준을 확실히 하라. 92년생: 욕심만 부리지 않으면 성공한다. 80년생: 무책임한 행동으로 스스로 자제하자. 68년생: 부부가 화합해야 하니 함께 해결해라. 56년생: 승리에 도취되어 있다가 역전당한다. 44년생: 심약한 사람은 크게 놀랄 수 있다. 32년생: 겉으로는 별일 아니지만 속이 곪아 있다.

05년생: 이성을 만날 때는 청색 흰색 의복이 좋다. 93년생: 직장에서 좋은 소식이 있겠다. 81년생: 전진하면 바라는 일을 성취한다. 69년생: 의견 충돌로 가치관이 흔들리기 쉽다. 57년생: 이치에 맞지 않은 일은 서둘러 정리. 45년생: 건강은 생각 따라 건강상태가 달라진다. 33년생: 겉으로는 별일 아니지만 속이 곪아 있다.

06년생: 자리변동이나 일에 변화가 온다. 94년생: 지친 몸과 마음을 기댈 곳이 없다. 82년생: 지금은 우회하는 것이 바람직하다. 70년생: 뜻밖의 좋은 아이디어를 얻는다. 58년생: 실질적인 소득은 증가한다. 46년생: 상대방과 맞서지 말고 타협하라. 34년생: 오르지 못할 나무는 없다는 생각으로 임하라.

95년생: 먼 곳으로의 외출은 그리 좋지 않다. 83년생: 일에 역효과가 일어나기 쉽다. 71년생: 금전손실이 예상되니 주의해라. 59년생: 너무 흐름이 빠른 것은 지양하라. 47년생: 엉뚱한 일에 시간과 마음을 빼앗긴다. 35년생: 자신이 뿌린 것은 자신이 거두어 들여라.

백운철학원

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