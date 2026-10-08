'찬 이슬' 맺히는 한로, 아침 5도까지 뚝, 낮엔 포근

절기상 찬 이슬이 맺히기 시작한다는 한로(寒露)이자 목요일인 8일 아침 최저기온이 5도까지 떨어져 쌀쌀한 가운데, 낮에는 기온이 오르며 일교차가 큰 가을 날씨가 이어지겠다.

기상청에 따르면 이날 아침 기온이 경기북동부와 강원내륙·산지, 충북, 경북내륙, 전북동부를 중심으로 5도 이하, 그 밖의 전국 내륙은 10도 이하를 보이고 있다.

낮에는 날씨가 포근해지며 전국 대부분 지역의 기온 차가 15도 안팎으로 매우 크겠으니, 외출 시에는 외투를 챙기는 게 좋겠다.

이날 낮 최고기온은 23∼26도까지 오르겠다.

주요 도시 낮 최고기온은 서울·인천·수원·강릉 24도, 대전 25도, 세종 24도, 광주 26도, 대구·울산·부산·제주 25도로 예상된다.

강원내륙·산지와 전북북동부, 경북북동산지에는 서리가 내리는 곳이 있겠다. 강원산지는 얼음이 어는 곳도 있겠으니 농작물 관리에 유의해야 한다.

이날 아침까지 강원내륙·산지에는 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 경기내륙과 충청권내륙, 전라권내륙, 경북권내륙, 경남서부내륙에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

전국 내륙과 강원영동은 오는 9일까지 대기가 건조하니 산불 등 각종 화재 예방에 유의할 필요가 있다.

미세먼지는 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.

<연합>

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