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오세훈 “한동훈·이준석과 시너지 낼 수 있는 보수 통합 필요”

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박세준 기자 3jun@segye.com

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오세훈 서울시장은 7일 무소속 한동훈 의원, 개혁신당 이준석 전 대표와의 범보수 연대와 관련해 “그분들이 모두 함께 어우러져 시너지를 낼 수 있는 보수 통합은 반드시 필요하다”며 “제가 할 수 있는 역할이 있으면 미력이라도 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

 

오 시장은 이날 국회 의원회관에서 열린 수도권주거혁신포럼 세미나에 참석한 뒤 개혁보수 세력이 함께 할 동력이 떨어졌다는 지적이 제기되고 있다는 질문에 이같이 답했다.

 

오세훈 서울시장이 7일 국회 의원회관에서 열린 수도권주거혁신포럼 세미나에 참석해 모두 발언을 하고 있다. 연합뉴스
오세훈 서울시장이 7일 국회 의원회관에서 열린 수도권주거혁신포럼 세미나에 참석해 모두 발언을 하고 있다. 연합뉴스

오 시장은 한 의원에 대해 “요즘 잘 싸우고 계셔서 함께 하면 전력이 몇 배로 늘어날 수 있는 보수의 자산”이라고 치켜 세웠다. 이 전 대표에 대해서도 “정당의 선거 승리를 위해 반드시 필요한 이른바 중수청(중도층·수도권·청년)에 대해 호소력 있는 정책과 정치적 입장을 견지하는 분”이라고 평가했다.

 

오 시장은 전날 국민의힘 김재섭 의원이 더불어민주당 정원오 전 서울시장 후보의 성동구청장 재임 시절 멕시코 칸쿤 ‘외유성 출장’ 의혹을 제기했다가 경찰 소환 조사를 받은 것에 대해선 “이해할 수 없는 야당 탄압”이라고 비판했다. 오 시장은 “김 의원이 문제를 제기했던 것은 선거 국면에서 반드시 검증을 거쳐야 할 후보자의 자질과 이력에 대한 문제였다”며 “이렇게 집요하게 균형 잃은 수사를 계속한다면 경찰도 정치검찰 못지않게 국민적인 지탄의 대상이 될 것”이라고 지적했다. 그는 “막강한 권력은 반드시 부패하고 균형감각을 상실하게 돼 있다”며 경찰 권력 견제 필요성을 강조했다.

 

오세훈 서울시장이 7일 국회 의원회관에서 열린 수도권주거혁신포럼 세미나에 참석해 모두 발언을 하고 있다. 연합뉴스
오세훈 서울시장이 7일 국회 의원회관에서 열린 수도권주거혁신포럼 세미나에 참석해 모두 발언을 하고 있다. 연합뉴스

홍지선 국토교통부 장관과 서울시 주택공급 문제를 논의하기 위해 공식 회동할 계획이 있냐는 물음에는 “며칠 전 토론에서 정식으로 만나 깊이 있는 대화를 나눴으면 좋겠다는 취지의 제안을 했고, 조만간 자리가 성사될 수 있을 거라고 기대한다”며 “실무적 차원의 협의는 시작됐다”고 설명했다.

 

오 시장은 정부의 부동산 대책과 관련해 “근본적인 문제는 대통령께서 여전히 ‘보수 정부는 투기를 권장했고, 민주 정부는 투기를 억제했다’는 낡은 이분법으로 부동산 문제를 정의하는 것”라며 “이런 인식이 문제를 더 어렵게 만들고 있다”고 꼬집었다. 그러면서 “지금 필요한 것은 억지와 고집이 아니라 현실을 인정하고 정책을 바꿀 용기”라고 강조했다.

 

오 시장은 “서울시는 서울시의 책임을 다하겠다”며 “더 많은 주택을 더 빠르게 공급하고, 청년과 신혼부부의 주거 사다리를 넓히며 현장에서 답을 만들어가겠다”고 밝혔다.


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