오세훈 “한동훈·이준석과 시너지 낼 수 있는 보수 통합 필요”

오세훈 서울시장은 7일 무소속 한동훈 의원, 개혁신당 이준석 전 대표와의 범보수 연대와 관련해 “그분들이 모두 함께 어우러져 시너지를 낼 수 있는 보수 통합은 반드시 필요하다”며 “제가 할 수 있는 역할이 있으면 미력이라도 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

오 시장은 이날 국회 의원회관에서 열린 수도권주거혁신포럼 세미나에 참석한 뒤 개혁보수 세력이 함께 할 동력이 떨어졌다는 지적이 제기되고 있다는 질문에 이같이 답했다.

오세훈 서울시장이 7일 국회 의원회관에서 열린 수도권주거혁신포럼 세미나에 참석해 모두 발언을 하고 있다. 연합뉴스

오 시장은 한 의원에 대해 “요즘 잘 싸우고 계셔서 함께 하면 전력이 몇 배로 늘어날 수 있는 보수의 자산”이라고 치켜 세웠다. 이 전 대표에 대해서도 “정당의 선거 승리를 위해 반드시 필요한 이른바 중수청(중도층·수도권·청년)에 대해 호소력 있는 정책과 정치적 입장을 견지하는 분”이라고 평가했다.

오 시장은 전날 국민의힘 김재섭 의원이 더불어민주당 정원오 전 서울시장 후보의 성동구청장 재임 시절 멕시코 칸쿤 ‘외유성 출장’ 의혹을 제기했다가 경찰 소환 조사를 받은 것에 대해선 “이해할 수 없는 야당 탄압”이라고 비판했다. 오 시장은 “김 의원이 문제를 제기했던 것은 선거 국면에서 반드시 검증을 거쳐야 할 후보자의 자질과 이력에 대한 문제였다”며 “이렇게 집요하게 균형 잃은 수사를 계속한다면 경찰도 정치검찰 못지않게 국민적인 지탄의 대상이 될 것”이라고 지적했다. 그는 “막강한 권력은 반드시 부패하고 균형감각을 상실하게 돼 있다”며 경찰 권력 견제 필요성을 강조했다.

오세훈 서울시장이 7일 국회 의원회관에서 열린 수도권주거혁신포럼 세미나에 참석해 모두 발언을 하고 있다. 연합뉴스

홍지선 국토교통부 장관과 서울시 주택공급 문제를 논의하기 위해 공식 회동할 계획이 있냐는 물음에는 “며칠 전 토론에서 정식으로 만나 깊이 있는 대화를 나눴으면 좋겠다는 취지의 제안을 했고, 조만간 자리가 성사될 수 있을 거라고 기대한다”며 “실무적 차원의 협의는 시작됐다”고 설명했다.

오 시장은 정부의 부동산 대책과 관련해 “근본적인 문제는 대통령께서 여전히 ‘보수 정부는 투기를 권장했고, 민주 정부는 투기를 억제했다’는 낡은 이분법으로 부동산 문제를 정의하는 것”라며 “이런 인식이 문제를 더 어렵게 만들고 있다”고 꼬집었다. 그러면서 “지금 필요한 것은 억지와 고집이 아니라 현실을 인정하고 정책을 바꿀 용기”라고 강조했다.

오 시장은 “서울시는 서울시의 책임을 다하겠다”며 “더 많은 주택을 더 빠르게 공급하고, 청년과 신혼부부의 주거 사다리를 넓히며 현장에서 답을 만들어가겠다”고 밝혔다.

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