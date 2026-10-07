해양·AI 품은 ‘FLY ASIA’…부산, 아시아 창업·투자 허브 도약

부산의 대표적인 글로벌 창업 행사인 아시아 창업 엑스포 ‘FLY ASIA 2026’이 해양과 인공지능(AI)을 앞세워 세계 창업·투자 시장을 잇는 플랫폼으로 새롭게 출발한다.

부산시는 7일부터 8일까지 이틀간 벡스코 제1전시장에서 ‘FLY ASIA 2026’을 개최한다고 밝혔다. 올해로 5회째를 맞는 이번 행사는 민선9기 부산시의 전략산업인 해양과 AI를 중심으로 콘텐츠를 전면 개편했다.

전재수 부산시장(가운데)이 ‘FLY ASIA 2026’ 개막식에서 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 부산시 제공

행사 규모도 지난해보다 1.5배 확대됐다. 글로벌 파빌리온과 해양특별관에 18개국 49개 기관이 참여하는 등 역대 최대 규모로 마련됐다. 가장 눈에 띄는 변화는 해양특별관 신설이다. 부산시는 국립한국해양대학교와 공동으로 해양 관계기관과 대기업, 창업기업, 글로벌 기관 등을 한자리에 모아 기술과 제품을 선보이고 기술·사업 협력 기회를 모색한다.

해양 분야 대·중견기업이 필요한 기술과 사업 수요를 먼저 제시하고 관련 창업기업을 연결하는 ‘해양 OI 리버스피칭’과 전국 해양 창업기업을 발굴·지원하는 ‘해양 창업 콘테스트’도 진행된다.

창업기업과 투자자 간 실질적인 교류를 위한 1대1 밋업도 강화한다. 투자뿐 아니라 개방형 혁신(OI)과 구매자 분야까지 상담 영역을 확대하고, 자체 밋업 매칭 애플리케이션을 처음 도입해 투자자와 창업기업 간 맞춤형 검색부터 사전·현장 매칭까지 지원한다.

기업의 전시 부담을 낮추기 위한 ‘LED 디지털 전시’도 처음 선보인다. 실물 부스 없이 LED 전광판으로 기업과 제품을 소개하고 QR코드를 통해 기업 홈페이지와 담당자에게 바로 연결할 수 있도록 했다.

전재수 부산시장은 “올해 FLY ASIA는 해양과 인공지능을 중심으로 행사를 새롭게 구성하고 국내외 창업기업과 투자자가 교류할 수 있도록 확대했다”며 “부산에서 새로운 사업과 투자 기회를 만들고 성장할 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 말했다.

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