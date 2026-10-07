與 “김재섭, 국감날 경찰 조사 자작극 의혹은 정치쇼”

국민의힘 김재섭 의원이 국회 국정감사 첫날 경찰 조사를 받은 데 대해 ‘야당 탄압’이라고 반발하자 더불어민주당은 ‘자작극 의혹’을 제기하며 “얄팍한 정치쇼”라고 주장했다.

민주당 이주희 원내대변인은 7일 당 논평에서 “김 의원이 외친 ‘국감 첫날 야당 탄압’은 스스로 짠 각본, 자작극이라는 의심을 사기에 충분하다”며 “진실을 밝히라”고 요구했다. 이 대변인은 “허위사실공표 혐의에서 (수사기관이 피의자에게) 고의와 목적을 묻는 것은 당연한 절차”라며 “‘탄압 프레임’과 ‘수사 무마’ 두 마리 토끼를 잡으려 했지만 속셈이 훤히 들여다보이니 도리어 김 의원 본인에게 의혹의 부메랑이 돌아가고 있다”고 했다.

정원오 전 서울시장 후보의 성동구청장 재임 시절 멕시코 캉쿤 출장 관련 의혹을 제기한 혐의로 고발된 국민의힘 김재섭 의원이 국정감사 첫날인 지난 6일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

이 대변인은 “김 의원은 출석 경위를 밝힌 경찰과 이를 보도한 언론사에 법적·정치적 책임을 묻겠다며 엄포를 놓고 있다”며 “의혹이 불거지자 겁박으로 입을 막으려는 것”이라고 했다. 그러고선 “자작극 의혹이 사실이라면 오히려 철저히 국민을 기만한 김 의원이 국민 앞에 사죄해야 한다”고 압박했다. 민주당은 국회 행정안전위원회에서 경찰을 상대로 김 의원 사건 처리가 지연된 이유를 추궁하겠다는 방침이다.

김 의원은 6·3 서울시장 선거 과정에서 민주당 정원오 후보의 ‘칸쿤 출장’ 의혹을 제기했다가 선거법상 허위사실공표 혐의로 경찰에 입건됐다. 전날 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석한 김 의원은 결백을 주장하며 “국감이 시작되는 날 저는 국감장이 아닌 경찰서 앞에 서 있다. 명백한 야당 탄압이자 이재명 정권의 노골적인 김재섭 죽이기”라고 했다.

이와 관련, CBS는 당초 경찰이 지난 1일 출석 요구를 했으나 김 의원 측의 요청에 따라 소환조사 일자가 6일로 바뀌었다는 취지로 보도했다.

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