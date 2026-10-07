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홍지선 국토부 장관 “재개발·재건축 걸림돌 적극 해소… 수도권 공급 총력”

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양다훈 기자 yangbs@segye.com

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국회 국정감사 출석… 공공택지 최단기 착공·공공기관 2차 이전 연내 발표 추진
홍지선 국토교통부 장관이 7일 서울 여의도 국회에서 열린 국토교통위원회 국정감사(국토교통부 등)에서 업무보고를 하고 있다. 뉴시스
홍지선 국토교통부 장관이 7일 서울 여의도 국회에서 열린 국토교통위원회 국정감사(국토교통부 등)에서 업무보고를 하고 있다. 뉴시스

 

홍지선 국토교통부 장관이 도심 내 주택 공급 속도를 끌어올리기 위해 재개발·재건축 사업을 가로막는 걸림돌을 적극 해소하겠다고 밝혔다. 사업 추진이 빠른 구역에는 인센티브를 부여하고 정비사업 과정의 분쟁 조정도 대폭 강화한다는 방침이다.

 

홍 장관은 7일 오전 10시쯤 열린 국회 국토교통위원회의 국토교통부 국정감사에 출석해 “신속하게 추진되는 사업장에 인센티브를 부여하고 현장의 갈등과 분쟁도 보다 적극적으로 조정하겠다”며 이같이 말했다.

 

◆ 수도권 공공택지 착공 단축… LH 전면 쇄신 추진

 

핵심 공급 과제로는 수도권 주택 확충을 지목했다. 홍 장관은 “무엇보다 수도권에 필요한 주택이 충분하고 신속하게 공급되도록 기반을 다지겠다”며 “공공택지 최단기 착공모델을 구축하고 신규택지를 확보해 실제 착공 물량을 늘리겠다”고 강조했다.

 

주택 공급의 핵심 축인 한국토지주택공사(LH)에 대해서는 고강도 쇄신을 예고했다. 홍 장관은 “국민 신뢰 속에서 주택 공급과 주거 복지라는 본연의 역할을 제대로 수행하도록 실효성 있는 개혁방안을 마련하겠다”고 설명했다. 공급 드라이브와 함께 기관 체질 개선을 병행하겠다는 의도로 풀이된다.

 

◆ 전세사기 최소보장제 도입… 보편형 공공임대 확대

 

서민 주거안전망 강화를 위한 대책도 구체화했다. 홍 장관은 “공적주택과 보편형 공공임대 공급 등 주거안정플랜을 차질 없이 추진하고 주거급여 대상 확대를 포함한 지원체계를 개편하겠다”고 말했다.

 

아울러 임차인 피해 예방과 관련해 전세사기 위험진단 서비스를 고도화하고 ‘최소보장제’를 도입해 피해자 보호망을 한층 두텁게 다지겠다는 구상을 내놓았다.

 

◆ 공공기관 2차 이전 연내 가시화… 건설 안전·불법 관행 근절

 

지방 균형발전과 관련해서는 ‘5극·3특’ 체제를 중심으로 한 지방 주도 성장을 내세웠다. 기업 투자가 지역 일자리로 이어지는 기업형 첨단도시를 육성한다는 전략이다. 특히 관심을 모으는 공공기관 2차 이전 계획에 대해 홍 장관은 “지역과 기관, 종사자 의견을 폭넓게 수렴해 연내 차질 없이 발표하겠다”고 못 박았다.

 

건설 현장의 구조적 악습 철폐도 강도 높게 주문했다. 홍 장관은 “국민 생명과 노동자 안전은 어떠한 경우에도 타협할 수 없다”며 부실시공 차단 및 해체공사 안전관리체계의 사전 예방형 전환을 약속했다. 불법하도급과 공사대금 체불 등 불공정 관행 역시 현장 점검과 제도 개선을 통해 엄단한다는 입장이다.

 

한편 교통 분야에서는 코레일과 SR의 통합을 발판 삼아 열차 공급 좌석을 확충하고, 운임 인하와 마일리지 혜택 등 체감형 교통 서비스를 확대하겠다고 덧붙였다.


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