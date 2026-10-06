野 “레버리지 김용범이 주도했나” 이형일 “기억 안 나” [2026 국정감사]

여야는 6일 재정경제부에 대한 국회 재정경제기획위원회 국정감사에서 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 도입 과정에 관한 자료 제출을 두고 공방을 벌였다. 이형일 부총리 겸 재경부 장관은 청와대 비공개 회의에서 김용범 전 정책실장이 도입을 주장했는지에 대한 질문에는 답변을 피했다.



야당 간사인 국민의힘 배준영 의원은 이날 “단일종목 레버리지 ETF는 개인투자자에게 약 54조원에 이르는 손실을 입혔고 재정 당국의 신뢰도를 크게 실추시켰다”며 “1월13일 청와대 회의 보고용 사전 검토자료와 재경부에 하달된 대통령실 지시사항과 이행 계획서를 제출하라”고 요구했다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 재정경제기획위원회의 재정경제부에 대한 국정감사에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 뉴스1

그러나 여당 간사인 더불어민주당 오기형 의원은 “재경위 소관 기관에 대한 국감이기 때문에 이와 관련해서 논쟁해야 한다”며 “금융시장에 대한 감독 권한과 금융상품에 관한 부분은 정무위원회에서 주로 다뤄야 한다”고 반박했다.



이 부총리는 단일종목 레버리지 ETF 도입 과정에서 김용범 당시 청와대 정책실장 주재로 열린 비공개 회의에 관한 질의에 “청와대에서 주관한 회의이기 때문에 말씀드리기 어렵지만, 참석은 했다”고 답했다. ‘민간 증권사 제안서에는 레버리지 관련 내용이 한 줄도 없었는데, 회의에서 레버리지를 언급한 사람이 김 전 실장 아니냐’는 국민의힘 강민국 의원 질의에는 “잘 기억이 나지 않는다”고 했다. 이어 “개별 금융상품의 도입과 관련해서는 금융위에서 (담당했다)”며 “기본적으로 이 상품이 도입된 취지는 자본시장 발전과 규제 차익 해소 차원으로 알고 있다”고 답했다.



대미투자 사업인 텍사스 천연가스 발전소 건설과 관련해 ‘지난 1일 24억달러가 송금된 것이 맞느냐’는 국민의힘 임이자 의원 질의에 이 부총리는 “네”라고 답했다. 이 부총리는 구체적인 투자와 회수 금액에 대해선 국회에 비공개로 보고했다고 설명하며, 상업적 합리성을 검토했다고 강조했다. 다만 발전소 생산 전력을 판매하는 전력구매계약이 체결되지 않은 것에 대해 이 부총리는 “계약은 향후에 하게 돼 있다”고 덧붙였다.



한·미 원전 프로젝트와 관련한 100억달러 규모의 선급금에 대해 이 부총리는 “국회 절차를 포함해 국내법상 절차를 다 완비하고 나면 줄 수 있다”고 답했다. 미국 측이 제시한 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업에 관해선 투자 여부가 결정되지 않았다고 밝혔다. 이 부총리는 “미국에서 요청이 오면 협의를 해 나갈 계획”이라며 “법적 절차와 상업적 합리성을 확보하는 걸 보증할 계획”이라고 했다.

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