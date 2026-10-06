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조희대, ‘제2의 윤석열 꿈꾸나’ 질문에 “모욕적이고 서글퍼”

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김주영 기자 bueno@segye.com

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대법원 국감서 진보당 손솔 의원 질의… 野 반발

조희대 대법원장이 6일 ‘제2의 윤석열을 꿈꾸느냐’는 진보당 손솔 의원 질의에 “그런 말씀은 너무 모욕적이고 서글픈 일”이라고 답했다.

 

손 의원은 이날 열린 국회 법제사법위원회의 대법원 국정감사에서 조 대법원장을 향해 이 같이 질문하며 “법복 입고 정치하는 것 아니냐고 많은 국민들이 묻고 있다”고 했다.

 

조희대 대법원장이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회의 대법원 등에 대한 국정감사에서 안경을 고쳐 쓰고 있다. 뉴스1
조희대 대법원장이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회의 대법원 등에 대한 국정감사에서 안경을 고쳐 쓰고 있다. 뉴스1

조 대법원장은 국정감사에서 전례와 같이 인사말을 한 뒤 이석할 계획이었으나, 여당인 더불어민주당 주도로 일반증인으로 채택돼 한동안 자리를 뜨지 못했다.

 

범여권 의원들은 조 대법원장이 삼권분립과 사법독립의 원칙을 들어 선서와 증언을 하지 않겠다고 밝혔음에도 질문 공세를 이어갔다.

 

침묵을 지키던 조 대법원장은 손 의원의 말에 마이크 앞으로 다가가 굳은 표정으로 모욕적이라는 취지로 답변했다.

 

국민의힘 의원들은 거칠게 항의했다. 김태규 의원은 손 의원을 향해 “수준하고는, 네가 인간이 되세요”라고 했고, 민주당 김용민 의원을 향해서는 “‘부엉이바위’로 긁혔나”라고 소리쳤다.

 

그러자 서영교 법사위원장은 “김 의원 발언이 차마 입에 담을 수가 없다”며 김 의원의 발언권을 정지했다. 국민의힘 박형수·곽규택 의원이 서 위원장에게 다가가 항의했고, 여야 의원들 사이에 거친 설전이 벌어졌다.

 

이날 조 대법원장은 최근 감사원 정기감사에서 드러난 대법관 격려금 지급과 관련한 서 위원장의 질문엔 “국가의 월급이나 격려금을 대법원장이 지출하는 게 아니다”라며 “지출관이 따로 있어서 그 사람이 지출하는 것이지 대법원장이 거기에 일절 관여하지 않는다”고 반박했다.


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