김종민, 아빠된다…신지·빽가 옆 임산부 배지 쓱

코요태 신지가 김종민이 아내의 임신 소식을 처음 알렸던 순간을 공개했다.

신지는 6일 소셜미디어에 "7월의 어느 날. 우리에게 제일 먼저 알렸던 임신 소식"이라며 여러 장의 사진과 영상을 올렸다.

이어 "이제 기사도 났으니 조심히 간직했던 영상과 사진을 꺼내본다"며 "축하해 김리더 그리구 새언니"라고 덧붙였다.

공개된 영상에는 김종민과 신지, 빽가가 식당에서 함께 사진을 찍는 모습이 담겼다. 김종민은 뒤에서 몰래 임산부 배지를 꺼내 들었고, 이를 발견한 신지와 빽가는 깜짝 놀랐다.

김종민은 "조카 생긴다"고 말했고, 두 사람은 "너무 축하한다"며 박수를 쳤다. 신지는 "조카 생기냐. 닭살 돋았다"며 "오자마자 임신했냐고 했는데 두 사람이 표정 관리를 하길래 틀렸나 했었다"고 말했다.

김종민은 7일 방송되는 KBS 2TV 예능물 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 아내의 임신 사실을 공개한다. 아내는 현재 임신 17주차다.

김종민은 지난해 4월 11세 연하 비연예인 여성과 결혼했다.

<뉴시스>

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