강신철 “모든 책임 북한에 있어…DMZ 지뢰 제거, 단호한 대응”

강신철 국방부 장관은 6일 비무장지대(DMZ) 북한군 지뢰 폭발 현장에서 군이 전날 실시한 지뢰제거작전에 대해 “DMZ 역사상 사실 처음 있는 일”이라며 “단호한 대응이라고 보고 있다”고 밝혔다.

강신철 국방부 장관이 6일 오전 서울 용산구 국방부에서 약식 도어스테핑을 하고 있다. 뉴시스

강 장관은 이날 오전 서울 용산구 국방부 청사에서 기자들과 만나 ‘대응이 너무 수동적, 방어적이라는 지적도 있다’는 질문에 “그렇지 않다”며 이같이 답했다.

강 장관은 “먼저 지뢰폭발 상황으로 부상입은 우리 전우들의 빠른 회복을 빈다”며 “우리 전우들이 앞으로 회복과 치료에 집중하고 군생활 잘 해나가도록 함께하겠다”고 했다.

이어 “우리 전우들이 정당한 작전을 수행하다가 소위 북한이 ‘국경선 요새화’라는 명목으로 설치한 지뢰에 의해 큰 부상을 입은 것”이라며 “이에 어제 군이 필요한 조치를 단행한 것”이라고 설명했다.

강 장관은 “모든 책임은 북한에 있다”며 “앞으로 우리 군은 국가안보를 위해하는 어떠한 행위에 대해서도 단호하게 대응해 나갈 것”이라고 강조했다.

앞서 합동참모본부는 전날 북한이 이른바 ‘국경선 요새화 작업’을 위해 군사분계선(MDL) 이남에 매설한 북한군 지뢰가 폭발 사고의 원인이라는 최종 조사 결과를 발표했다. 군은 전날 처음으로 MDL 인근에서 북한 지뢰제거 작전을 실시했는데, 북한이 MDL 이남에 매설한 지뢰를 자발적으로 제거하지 않을 경우 추가 제거 작전을 이어갈 계획이다.

강 장관은 후속 조치에 대한 질문에 “필요한 조치를 계속 해 나갈 것”이라며 말을 아꼈다. 지뢰작전 추가 실시 시점에 대해서는 “합참과 유엔사가 상황을 평가하며 적절히 시행해 나갈 것이다”라고 했다．

아울러 강 장관은 “군사분계선(MDL)이 남·북·유엔사가 인식하는 여러 개가 있다”며 “이런 부분들을 서로 확인하기 위해서도 북한이 현장 또는 테이블로 나와야 한다고 본다”고 말했다.

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