광주 군공항 이전 토론회 주최 송영길 의원 “빠르고 안전한 방법 모색”

송영길 국회의원과 양부남 국회의원이 공동주최한 ‘광주 군공항 조기 이전을 위한 정책토론회’가 5일 국회의원회관 제1소회의실에서 열렸다.

이날 토론회에는 전남광주통합특별시 무안군 주민을 비롯해 지역사회와 군 관계자 등 300여 명이 참석해 광주 군공항 조기 이전을 위한 현실적인 대안을 놓고 논의를 이어갔다.

광주 군공항 조기 이전 추진 정책토론회. 송영길 의원실 제공

이번 토론회는 이재명 대통령이 지난달 ‘메가프로젝트 제3차 민관합동 점검회의’에서 2028년 중순으로 예정된 임시이전 완료 시기를 최대한 앞당길 수 있도록 재검토하라고 지시한 후 열렸다는 점에서 관심을 모았다. 이 대통령은 필요할 경우 법규와 규정·지침을 바꾸는 방안까지 검토할 것을 주문한 바 있다.

송 의원은 “무안을 비롯한 전남광주 지역에서 국회까지 직접 찾아와 주신 주민 여러분께 감사드린다”며 “광주 군공항 이전은 광주 한 지역의 문제가 아니라 국가안보와 지역 균형발전, 대한민국 미래 산업 전략이 함께 걸린 국가적 과제”라고 밝혔다.

송 의원은 “대통령도 2028년 중순까지 기다리는 것은 늦다고 지적한 만큼 기존 계획을 그대로 따라갈 것이 아니라 더 빠르고 안전하며 경제적인 방법이 무엇인지 열린 자세로 검토해야 한다”고 강조했다.

송 의원은 또 “현재 검토되는 3개 지역 임시 분산배치는 현지 주민 수용성과 격납고·숙소 등 임시시설 설치, 작전의 연속성 등 여러 현실적 과제를 안고 있다”며 “오늘 제시된 무안공항 단계적 확장과 활주로 우선공유, 단계적 부대시설 건립 방안 역시 충분히 검토할 가치가 있다”고 말했다.

이날 첫 번째 발제를 맡은 최영태 전남대학교 명예교수는 ‘광주 반도체 클러스터 조성을 위한 광주 군공항 조기 이전 필요성과 대안 모색’을 주제로 조기 이전의 필요성과 대안을 제시했다.

공군에서 조종 및 관제 장교로 복무한 최 교수는 현재 검토되는 3개 지역 분산배치 방안에 대해 격납고와 조종사 숙소 등 임시시설의 안전성과 운용상 한계, 해당 지역 주민들의 반발 가능성을 지적했다.

최 교수는 대안으로 무안국제공항을 단계적으로 확장하는 방안을 제시했다. 무안공항의 시설을 단계적으로 확충해 광주 군공항의 주요 기능을 수용하고, 소음 완충지역을 조성하는 등 군공항 이전을 단계적으로 추진하는 구상이다.

두 번째 발제를 맡은 탁영환 한국정책연구원 원장은 ‘광주 군공항 이전 정책의 재검토-분산배치론의 한계와 민군 겸용공항 대안의 정책적 함의’를 주제로 현행 이전 방안의 현실적 제약을 분석했다.

탁 원장은 “군공항의 모든 기능을 단기간에 일시에 이전하는 것은 현실적으로 어렵다”며 활주로는 비교적 조기에 공유하고 격납고와 정비시설, 지휘·통제시설, 장병 숙소 등 부대시설은 단계적으로 건립하는 방안을 제시했다. 필요할 경우 일부 기능에 한해 최소한의 분산배치를 병행하는 방안도 함께 검토할 수 있다고 했다.

종합토론에는 김태곤 고려대학교 전자 및 정보공학과 교수와 임소연 남도일보 기자, 국무조정실 정부업무평가 전문위원을 지낸 김대현 송영길 의원실 보좌관 등이 참여해 군사적 운용 가능성과 주민 수용성, 이전 비용, 반도체 산업단지 조성 일정 등을 놓고 의견을 나눴다.

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