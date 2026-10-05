육영수 생가 방문한 장동혁 “‘암살자(들)’ 역사왜곡, 맞서 싸우겠다”

국민의힘 장동혁 대표는 5일 충북 옥천 육영수 여사 생가를 방문해 육 여사 피격 사건을 다룬 영화 ‘암살자(들)’를 비판하며 “역사적 사실을 왜곡하고 이를 정치에 이용하고자 하는 시도에 맞서 싸우겠다”고 했다.

장 대표는 이날 육 여사 생가에서 기자회견을 열고 “역사전쟁, 문화전쟁, 그 맨 앞에 국민의힘이 서서 싸우겠다”라며 이같이 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표가 5일 충북 옥천군 고(故) 육영수 여사의 생가를 찾아 긴급 기자회견을 하고 있다. 역사 왜곡 논란이 이어지고 있는 허진호 감독의 영화 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일 광복절 경축식장에서 육 여사가 피격돼 숨진 사건을 소재로한 영화로, 국민의힘은 이 영화가 박정희 전 대통령이 부인의 죽음에 관여한 것처럼 묘사해 역사적 사실을 왜곡했다고 비판하고 있다. 뉴스1

이날 방문은 최근 역사 왜곡 논란이 불거진 영화 ‘암살자(들)’를 규탄하기 위해 마련됐다. 장 대표를 비롯해 임이자 정책위의장, 정희용 사무총장, 박덕흠 국회부의장 등이 함께했다.

장 대표는 “이미 고인이 된 그 고인과 가족이 입은 상처에 대해서 불순한 의도를 가지고 검증되지 않은 의혹 덧씌워서 역사적 사실을 왜곡하는 것은 표현의 자유를 넘어선 것”이라며 “역사는 특정 개인, 특정 집단, 특정 진영을 위한 것이 아니다”라고 지적했다.

그러면서 “좌파 진영에선 특정 인물과 특정 사건에 대한 왜곡을 시도해왔다”며 “어떤 사건에 대해선 왜곡하고, 어떤 사건에 대해선 성역화를 시도하는 것은 역사마저 정치적으로 이용하려는 나쁜 의도”라고 비판했다.

그는 “좌파 진영에서 이승만 전 대통령과 박정희 전 대통령을 음해하고 폄훼하려는 것은 대한민국의 건국과 산업화마저 부정하려는 것”이라며 “영화 ‘암살자(들)’는 딱 그 수준에 머물러있는 영화”라고 직격했다.

이어 “우리가 이런 역사 왜곡을 방치한다면 결국, 자유민주주의 대한 위협이 될 것”이라며 “사를 왜곡해서 정치적 이득을 얻고, 자유민주주의 체제를 위협하려는 시도에 대해서는 국민들이 맞서 싸워야 한다. 반드시 막아내야 한다”고 강조했다.

장 대표는 국민의힘 공세에 여당이 “영틀막”(영화 틀어막기)이라고 비판하는 데 대해 “모든 역사적 사실에 대해 모든 예술작품에 대해 국민 판단에 맡겨야 한다면 왜 스타벅스 사태가 발생했냐”며 “역사 왜곡에도 ‘입틀막’(입 틀어막기) 하려는 것 자체가 또 하나의 프레임”이라고 맞받았다.

앞서 김민석 민주당 대표가 ‘가이사의 것은 가이사에게’라는 성경 구절을 인용해 야당을 향해 “영화는 영화인에게. 평가는 관객에게, 정치가 참전할 곳은 민생”이라고 지적한 데 대해서는 “오히려 민주당 의원들에게 그대로 돌려드리겠다”고 반박했다.

장 대표는 “모든 역사적 사실에 대해, 모든 예술작품에 대해, 모든 것을 국민 판단에 맡겨야 한다면 왜 스타벅스 사태가 발생했느냐, 왜 배제고 사태는 발생했느냐”며 “민주당은 특정 역사적 사건에 대해선 입도 뻥긋 못하게 입틀막 하고 있느냐, 왜 특정인에 대해선 신격화하면서 어떤 비판도 어떤 사실도 말하지 못하게 하느냐”고 꼬집었다.

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