‘30년 울림, 세계 어울림’ 부평풍물대축제, 신명·흥 가득 화합의 장

올해 30회를 맞이한 인천 부평풍물대축제가 화합과 축제의 장으로 성황리에 마무리됐다. 구는 지난 2∼4일 신트리공원·부평대로·굴포천 일원에서 열린 ‘제30회 부평풍물대축제’가 성료했다고 5일 밝혔다.

‘30년의 울림, 세계의 어울림’을 주제로 개최된 이번 행사는 주민, 전국 풍물인, 해외 예술단과 관람객이 어우러져 신명과 흥으로 가득 채웠다. 앞서 구는 구문화재단 20년과 축제 30회를 기념해 캠프마켓에서 연 ‘300대 드론 라이팅 쇼’ 및 부평아트센터 기획공연으로 사전 분위기를 달궜다.

2일 기원제와 22개 동 풍물단 발표회로 시작해 3∼4일 ‘차 없는 거리’ 부평대로에서 본격적인 시작을 알렸다. 개막 길놀이에는 국내외 풍물단과 중국인 관광객의 태극권·치파오 무대가 합류해 세계적인 매력을 더했다.

부평대로 400m 구간에 관람객 의자를 비치해 선보인 대동풍물한마당은 전국 대표 농악 보존회와 지역 풍물단, 시민난장팀이 대규모 퍼포먼스로 대미를 장식했다. 가족 단위의 방문객을 위한 학생풍물경연, 어린이 씨름대회와 MZ세대를 겨냥한 부평풍물레이브, 굴포천 야간전시, 막걸리 만들기 체험도 호응을 얻었다.

C존에 마련된 특별사진전에서는 그간 펼쳐진 관련 사진 60점과 슬라이드 자료 3000여 장이 내걸려 30년 역사를 돌아보게 했다. 차준택 부평구청장은 “향후에도 지역의 문화와 경제를 한 단계 발전시키는 알찬 콘텐츠로 채워 나가겠다”고 말했다.

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