[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 6일 (화요일) 63년생, 약속시간에 늦으면 금전손실이 발생한다

96년생 믿음을 갖고 어렵다는 걸 잊어서는 안 된다. 84년생 몸과 마음에 안정이 필요하다. 72년생 대립으로 서로에게 상처를 입힐 수 있다. 60년생 문제의 책임은 자기 선에서 해결하라. 48년생 사업자는 상승국면을 유지하기 어렵다. 36년생 있다가 없으면 더욱 아쉬운 법이다.

97년생 능력을 믿지 않고 남에게 의지하면 어리석다. 85년생 바라던 일이 뜻대로 이루어진다. 73년생 처리할 업무가 벅차도 묵묵히 정진하라. 61년생 벅찬 현실이지만 포기하기엔 아직 이르다. 49년생 결론짓기 힘들면 관망하는 자세를 취하라. 37년생 바닥에서 하늘을 쳐다보니 높이 짐작이 어렵다.

98년생 은근슬쩍 넘어가기는 힘들 것이다. 86년생 음식업 식품업 주류업은 광고에 성과가 있다. 74년생 개개인의 시각차가 크다면 다시 생각하라. 62년생 자신이 주체가 되어 움직이길 바란다. 50년생 지푸라기를 털다가 옷이 찢어질 수 있다. 38년생 상심한다고 문제가 해결되는 것이 아니다.

99년생 남의 부탁을 들어줄 때는 흔쾌히 들어주어라. 87년생 일은 겉보다는 내실을 추구하라. 75년생 정상적인 방법이라면 어려움은 없을 듯하다. 63년생 약속시간에 늦으면 금전손실이 발생한다. 51년생 여성은 건강에 관심을 기울일 때이다. 39년생 소식을 접하지만 상황이 변했으니 답답하다.

00년생 하루종일 기쁜 일 많다. 88년생 인내와 용기가 요구되는 시기이다. 76년생 무책임한 행동은 복원하기가 매우 힘들다. 64년생 인내하고 화해하는데 중점을 두어라. 52년생 금전과 관계된 결정은 의논하는 것이 좋겠다. 40년생 행동으로 옮기기는 훨씬 더 어려워진다. 28년생 오랜만에 즐거운 시간을 보낸다.

01년생 이득이 보여도 신중하게 행동하라. 89년생 남의 일에 쓸데없이 개입하지 마라. 77년생 전자전기 휴대폰업 예품품업은 광고에 성과 있다. 65년생 핸디캡을 벗어날 수 있는 묘책만 찾아라. 53년생 집안 사람들이 불화하기 쉬운 시점이다. 41년생 자식 걱정한다면 해결책을 먼저 찾아라. 29년생 자기가 할 일은 자기 스스로 처리하라.

02년생 내부 관계 원만히 하라. 90년생 갈등은 원만하게 해결하라. 78년생 가만히 앉아서 모든 것을 처리하려 말아라. 66년생 정당하게 이기는 것을 목적으로 해라. 54년생 고정관념 등에 얽매이지 말라. 42년생 한우물만 집중적으로 파고 들어가면 만사형통. 30년생 현재 진행된 일을 정확히 파악하라.

03년생 어렵던 일들이 해결. 91년생 일의 결과에 너무 집착하지 마라. 79년생 내가 아니면 안 된다는 사고방식은 버려라. 67년생 부부간에 사소한 일로 인해 감정상할 수 있다. 55년생 삼자의 개입으로 계약이 백지화될 수 있다. 43년생 주는 사람과 받는 사람을 명확히 구분하라. 31년생 강한 것이 항상 부드러운 것을 지배하는 것은 아니다.

04년생 행운이 가득한 운세. 92년생 괴로운 기억은 시간이 해결해 준다. 80년생 운수업 대리업 통신업은 광고에 성과 있다. 68년생 지난 일 때문에 고심할 수 있으니 생각해보라. 56년생 사업을 하는 사람은 변수를 잘 따져라. 44년생 집안에 우환이 생긴다면 추진하지 마라. 32년생 귀중한 문서나 물건을 잘 챙기자.

05년생 이득이 보여도 신중하게 행동하라. 93년생 하는 일이 쉽게 풀리지는 않는다. 81년생 배울 것이 있는 사람과 어울려라. 69년생 자만하지 않는 사람에게 기쁨이 찾아온다. 57년생 투자나 매매를 성사시키려면 방향을 선택하라. 45년생 한 곳에 국한되지 말고 거시적으로 바라보라. 33년생 기이한 현상에 집착이 강하면 실기한다.

06년생 새로운 일에 도전해 보라. 94년생 직접 부딪치고 경험하는 것이 이롭다. 82년생 순간적인 재치가 잔머리처럼 인식된다. 70년생 좋은 아침이 좋은 하루를 만든다. 58년생 사사로운 감정으로 인해 마음상하기 쉽다. 46년생 자신을 챙기면서 미래를 설계할 시점이다. 34년생 문단속을 철저히 하고 도둑을 조심하라.

95년생 자신의 것으로 만들기 위해 노력이 필요. 83년생 관광업 레저업 숙박업은 광고에 성과 있다. 71년생 상하관계가 돈독하면 위기를 극복한다. 59년생 자식과 직장으로 독립하고 싶어진다. 47년생 불친절한 사람으로 인해 시비가 발생한다. 35년생 기억에서 사라진 것에는 마음 두지 마라.

백운철학원

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