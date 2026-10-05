출근길 아침 최저 5도…강원 평창·태백 ‘한파특보’ 발표 [내일 날씨]

강한 바람이 불며 쌀쌀한 날씨를 보인 5일 경북 고령군 다산은행나무숲 코스모스 화원에서 한 시민이 바람에 흔들리는 코스모스를 배경으로 추억을 남기고 있다. 연합뉴스

내일(6일)은 북쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 아침 최저기온이 5∼14도까지 떨어지며 쌀살한 출근길이 예상된다.

기상청은 5일 오전 10시를 기해 강원 평창산지와 태백에 한파주의보를 발표했다. 특보는 이날 오후 9시 발효된다.

기상청은 “내일(6일) 아침 기온이 10도가량 큰 폭으로 떨어질 것으로 예상된다”고 밝혔다.

한파주의보는 아침 최저기온이 이틀 이상 영하 12도를 밑돌거나, 기온이 급격히 떨어져 농작물과 시설물에 피해가 우려될 때 발표된다.

5일 중부지방과 전북 일부 지역에는 오후까지 빗방울이 이어지는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 대부분 지역에서 5㎜ 안팎으로 많지 않겠다.

비가 그친 뒤에는 기온이 큰 폭으로 내려가고, 6일 오전까지 전국 대부분 지역에서 바람이 강하게 부는 곳이 있겠다.

북쪽에서 남하한 찬 공기에 바람까지 더해지면서 체감온도는 실제 기온보다 더 낮겠다.

추위는 6일부터 더 뚜렷해지겠다. 전국이 대체로 맑은 가운데 아침 최저기온은 5∼14도까지 떨어지겠고, 7일에도 4∼14도에 머무는 등 당분간 쌀쌀한 날씨가 이어지겠다.

기온이 갑자기 떨어지면서 낮과 밤의 기온차도 커지겠다. 6일부터 전국 대부분 지역에서 아침 기온이 10도 안팎으로 낮아지면서 일교차가 15도 안팎으로 벌어질 것으로 예상된다.

6~7일에는 강원 내륙과 산지를 중심으로 서리가 내리는 곳이 많겠고, 일부 지역은 얼음이 어는 곳도 있겠다.

기상청 관계자는 “갑자기 기온이 큰 폭으로 떨어짐에 따라 농작물 관리에 각별히 유의하기 바란다”고 당부했다.

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