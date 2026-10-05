상승장 쫓아 퇴직연금 DC형 갈아탔는데…두달 만에 수익률 10% 하락

올해 상반기 주가 상승 국면에서 퇴직연금을 확정급여형(DB)에서 확정기여형(DC)으로 전환한 가입자가 급증한 것으로 나타났다. 다만 이후 하락장이 이어지며 전환 가입자들은 큰 손실을 본 것으로 나타났다.

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5일 금융감독원이 국회 정무위원회 소속 박성훈 의원실에 제출한 자료에 따르면 올해 6∼7월 DB형에서 DC형으로 전환한 가입자는 총 14만9710명으로 지난해 동기 대비 181.2% 증가했다. 이 기간 전환자는 올해 1∼7월 전체 누적 전환자(34만156명)의 44.0%를 차지할 정도로 쏠림 현상이 뚜렷했다.

전환 가입자는 증시가 고점을 향하던 6월을 기점으로 급격히 늘기 시작했다. 6월 4만3974명이던 전환자는 7월 10만5736명으로 한달 만에 두배 이상 늘었다. 통상 전환 신청부터 완료까지 한달이 걸리는 점을 고려하면 7월 전환자 상당수는 주가가 고점을 기록한 6월에 결정을 내린 것으로 분석된다.

가입자들은 상승장을 기대하고 직접 운용에 나섰지만 이후 증시가 꺾이면서 타격을 입었다. 미래에셋증권과 한국투자증권에서 올해 4∼6월 DC형으로 갈아탄 가입자들의 7∼8월 단순 기간수익률은 각각 -10.7%, -10.2%로 집계됐다. 퇴직연금이 예금과 펀드 등을 혼합해 운용하는 특성상 두달 만에 10% 안팎의 손실이 발생한 것은 이례적으로 큰 변동성이다.

다만 퇴직연금 유형을 전환한 가입자는 시장 상황이 변해도 기존 적립금을 다시 DB형으로 되돌릴 수 없다. 현행 행정해석상 전환 시점에 과거 근속기간에 대한 퇴직급여를 모두 정산해 DC 계좌로 이전하기 때문이다. 회사가 노사 합의로 두 제도를 병행하더라도 향후 근속기간에 대해서만 원점에서 DB형을 적용할 수 있을 뿐 과거 가입 기간은 복원되지 않는다.

DB형과 DC형은 최종 퇴직금 산정 방식이 확연히 달라 근속 여건에 따른 객관적인 비교가 필수적이다. DB형은 퇴직 직전 평균 임금에 근속연수를 곱해 지급액이 결정되므로 꾸준한 임금 인상이 예상되거나 장기 근속할수록 구조적으로 유리하다. 반면 DC형은 기업이 매년 납입한 원금을 가입자가 직접 운용해 투자 성과에 따라 최종 수령액이 변동된다.

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