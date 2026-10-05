야간 조명도 켜졌다…‘개통 임박설’ 신압록강대교 가보니 [밀착취재]

북한 접경지역인 중국 랴오닝성 단둥. 4일 오전 수도 베이징에서 고속철을 타고 3시간 50분 만에 이곳에 도착했다. 단둥역에 내리니 해가 중천인데도 베이징보다 쌀쌀한 바람이 불었다. 비가 내린 뒤라 땅이 젖어 있었고, 하늘은 맑게 개어 있었다. 단둥이라는 붉은 글씨와 역 앞 광장에 세워진 커다란 마오쩌둥 동상이 주는 이 도시의 첫인상은 북중 접경도시에 대해 상상했던 그대로였다.

개통이 임박한 것으로 알려진 신압록강대교의 4일 저녁 모습. 색깔 조명과 밝은 조명이 교각 상단과 북한쪽 관문을 밝게 비추고 있다. 김희원 특파원

역에서 나와 오른쪽으로 10분가량 걸으니 바로 압록강과 조중우의교(압록강철교)가 나왔다. 이날 다리 앞은 관광객들로 북적였다. 장난감을 파는 상인에게 평소에도 이렇게 사람이 많은지 묻자 “국경절 연휴라 관광객들이 많다”며 “평소에는 한가하다”고 설명했다. 휴일에 단둥 관광을 와서 북한을 배경으로 사진을 찍는 사람들이 많다는 게 재미있다고 하니 그는 “당연하다. 북한은 우리 친구니까”라고 말했다.

관광객들은 철교와 강 건너 북한 신의주를 배경으로 사진을 찍었다. 한복을 빌려 입고 기념사진을 찍는 사람들도 있었다. 철교 옆에는 끊어진 다리, 단교가 있다. 원래 압록강에는 일제강점기에 놓인 철교가 두 개 있었는데, 1911년 먼저 가설된 단선 철교는 6·25 전쟁 중이던 1950년 11월 미군의 폭격으로 북한 쪽 절반이 사라져 그 모습 그대로 남았다. 그 옆 복선 철교는 1943년 추가로 건설됐다. 이 다리는 전쟁에도 살아남아 1990년 ‘조중우의교’로 이름이 바뀌었고 지금까지 북한과 중국을 잇는 핵심 육상 교량 역할을 해 왔다.

중국의 국경절 연휴 나흘째인 4일 오후 랴오닝성 단둥역 앞 광장에서 관광객들이 마오쩌둥 동상을 보고 있다. 김희원 특파원

비 온 뒤 맑은 공기 덕인지 압록강 건너편 북한이 손에 잡힐 듯 또렷하게 보였다. 카메라를 당기니 건물 위 붉은 선전 글씨들도 읽을 수 있었다. 고층 건물도 꽤 들어서 있어 멀리서 보면 여느 도시와 크게 다르지 않았다. 단둥에서 오래 생활한 한국인회 관계자는 다리 건너편 신의주 지역에 고층 건물이 200채 정도 들어섰다면서 “모두 10년 사이 지어진 것들”이라고 설명했다.

이곳에서 택시를 타고 남쪽으로 달렸다. 복잡한 구도심을 벗어나니 전혀 다른 풍경의 신도시가 나타났다. 바로 단둥 신구다. 단둥 신구는 신압록강대교 건설이 시작된 2010~2011년 무렵부터 ‘일교양도’ 개발 전략의 일환으로 조성되기 시작한 지역이다. 하나의 다리와 북한령 위화도·황금평이라는 두 개의 섬을 함께 개발해 북중 경협의 거점으로 키우겠다는 계획이었다.

다리 개통 기대감에 2011~2012년 한때 이 일대 부동산 가격이 가파르게 오르기도 했지만, 이후 개통이 계속 미뤄지면서 개발도 한동안 지지부진했던 것으로 알려졌다. 지금은 고층 아파트가 늘어서 있고, 강변은 수풀과 가로수가 깨끗이 정비되어 있다. 이날 강변길을 따라 조깅을 하는 사람도 더러 보였다.

4일 오후 단둥 압록강변에 조중우의교를 구경하려는 관광객들이 몰려 있다. 김희원 특파원

신구 진입 후 곧 개통 임박 소식이 들려오는 신압록강대교가 모습을 드러냈다. 조중우의교와 비교하면 훨씬 길고, 규모도 압도적이다. 우뚝 선 두 개의 주탑 꼭대기에는 한자로 ‘중조압록강대교’라고 적혀 있다. 이곳에도 관광객들이 몇몇 있었다. 다리 인근 컨테이너로 만든 카페 2층은 전망대 역할을 대신했다. 한 남성은 다리를 배경으로 가족들의 사진을 찍어주며 “이 대교가 곧 개통된다”고 말했다.

다리 건너편 끝 북한 쪽에 대형 관문이 눈에 띄었다. 휴대전화 카메라에 뚜렷하게 담기지는 않았지만 망원경으로 ‘조선민주주의인민공화국’이라는 금색 글씨와, 그 위로 인공기가 펄럭이는 모습을 확인할 수 있었다. 세관으로 추정되는 오른쪽 고층 건물에도 인공기가 나부꼈다.

오후 4시 30분쯤 되자 주탑의 글씨에 노란 불이 들어왔다. 날이 더 어두워지니 교각 상단에도 조명이 켜졌다. 조명은 빨간색, 노란색, 초록색, 파란색으로 바뀌며 밤 10시쯤까지 밝게 빛났다. 단둥 한국인회 관계자는 “며칠 전부터 저녁에 조명이 켜지고 있다”며 “이 역시 개통이 임박했다는 신호 아니겠느냐”고 말했다.

몇몇 관광객들이 아직 정식 개통하지 않은 신압록강대교를 바라보고 있다. 김희원 특파원

신의주와 단둥을 연결하는 이 다리는 조중우의교에서 압록강 하류 쪽으로 약 10㎞ 떨어진 지점에 있다. 길이 약 3.03㎞, 왕복 4차선의 사장교로 중국이 건설비 약 22억 위안(약 4400억원) 전액을 부담했다. 2014년 10월 완공됐지만 북한 측 접속도로와 세관 시설이 제때 갖춰지지 않은 데다, 국제사회의 대북제재와 코로나19로 인한 국경 봉쇄 등 북중관계 경색이 거듭되면서 개통이 12년 가까이 미뤄졌다. 이 때문에 신압록강대교가 실제로 열릴 경우, 위축됐던 북중관계와 교역이 정상화되는 신호로 받아들여질 수 있다.

지난해 9월 중국의 전승절 80주년 기념행사를 계기로 열린 북중정상회담 이후 개통설이 돌기 시작했지만 올해 초까지도 실질적인 움직임은 없었다. 그러나 최근엔 달랐다. 몇 달 전부터 다리 양쪽의 상황이 분주하게 돌아갔다. 북한 쪽에 대형 관문이 들어서고 그 위로 인공기가 올라갔다. 세관으로 추정되는 고층 건물은 도색을 새로 했다.

개통이 임박한 것으로 알려진 신압록강대교를 4일 중국 단둥에서 바라본 모습. 주탑 꼭대기에 한자로 ‘중조압록강대교’라고 적혀 있고, 다리 건너편 북한쪽 끝에는 ‘조선민주주의인민공화국’이라고 쓰인 대형 관문이 설치돼 있다. 김희원 특파원

단둥 신구쪽 상권도 살아나기 시작했다. 최근엔 이 지역에 처음으로 스타벅스와 맥도날드가 문을 열었다. 9월 중순 이후로는 작업용으로 추정되는 화물트럭이 다리를 건너는 장면도 잇따라 포착됐다. 이날도 이따금씩 소형 차량이 다리를 지나가는 모습이 보였다.

신압록강대교의 개통일로는 북중수교 77주년 기념일인 6일이 가장 유력하게 꼽힌다. 한 소식통은 복수의 관계자를 통해 6일 개통식을 한다는 이야기를 확인했다고 전했다. 이날 만난 상인, 택시기사 등 단둥 주민들도 6일 개통 소식을 들었다고 했다.

다만 실제 개통 시점은 끝까지 지켜봐야 한다는 신중론도 있다. 단둥 한국인회 관계자는 “모든 준비가 다 됐고, 분위기도 6일 개통식이 열릴 것처럼 조성되고 있다”면서도 “100% 장담할 수는 없다. 개통식이 실제 열릴 때까지 확신하기는 어려울 것”이라고 말했다. 중국의 국경절 연휴가 10월 1일부터 7일까지 이어지고, 연휴 기간 통관 업무가 줄어드는 관행을 고려하면 개통식은 연휴가 끝난 뒤인 8일이나 9일에 열릴 수 있다는 전망도 함께 나오고 있다.

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