김상욱 울산시장, ‘공직선거법 위반·성매매 의혹’ 경찰 조사

공직선거법 위반과 해외 성매매 의혹 등으로 고발된 김상욱 울산시장이 4일 경찰에 출석해 조사를 받았다. 김 시장이 조사를 받기 위해 경찰에 출석한 것은 이번이 처음이다.
김 시장은 이날 오전 8시쯤 울산경찰청으로 출석해 3시간 가량 조사를 받고 귀가했다.
이날 조사는 공직선거법 위반 혐의에 집중된 것으로 알려졌다. 공직선거법 위반 혐의의 공소시효는 오는 12월3일 만료된다.
앞서 국민의힘 울산시당은 지난 6·3 지방선거 당시 더불어민주당과 진보당의 울산시장 후보 단일화 과정에서 김 시장 측이 허위사실을 공표하고 여론조사 업무를 방해했다며 경찰에 고발했다. 당시 김 시장 측은 “일부 세력의 조직적 개입이 의심되는 정황이 발견되고 있다”면서 여론조사 중단을 선언했다. 이후 진보당 측이 재경선을 받아들이면서 김 시장이 단일화 후보로 결정됐고, 당선됐다. 국민의힘 측은 특정 세력의 조직적 개입이 확인되지 않았는데도 김 시장 측이 여론조사 업체가 특이 사항을 발견해 조사를 중단한 것처럼 선언해 선거에 영향을 미쳤다고 주장했다.
김 시장은 관련 혐의를 전면 부인했다. 경찰 출석 당시 김 시장은 취재진에게 “법을 위반한 것이 없는데도 고발이 남발된 상태”라며 “여러 헛소문까지 퍼져 개인적으로 매우 모욕적이고, 시민들께서도 혼란스러워하고 있다”고 말했다. 조사를 마친 뒤에는 “여러 건에 관해 이야기를 나눴고, 다 소명이 되는 부분이라서 충분히 설명을 드렸다”고 밝혔다.
김 시장은 필리핀 성매매 의혹과 관련해서도 고발된 것으로 알려졌다. 이 의혹과 관련된 사람들이 의혹을 무마하려고 특정인에게 금품을 전달한 정황이 있다는 내용의 고발도 경찰에 접수됐다.
이와 관련 지난 3일 김 시장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “3∼4년 전 변호사 시절 출입국 업무 확대를 위한 현지 업계 접촉 등 목적으로 필리핀에 다녀온 것을 성매매로 몰아가는 등 정도가 지나치다”며 “무혐의가 나오면 의혹을 제기하고 허위 선전·선동한 무책임한 분들은 정계 은퇴나 의원직 사퇴 등 책임있는 행동을 해야 한다”고 반박했다.
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