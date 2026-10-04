학부모공동체 율문천사들, 춘성중 학생들과 생태체험∙고연전 관람

학부모들의 따뜻한 마음과 지역 사회의 든든한 지원이 모여 춘성중 청소년들에게 잊지 못할 특별한 하루를 선물했다.

학부모공동체 ‘율문천사들’은 3일 춘성중 학생들과 함께 서울 서대문자연사박물관을 찾아 생태를 탐구하는 시간을 가졌다고 밝혔다. 이어 고려대∙연세대 정기 친선경기대회(고연전) 현장을 참관하며 뜻깊은 동기부여 시간을 보냈다.

춘성중 학생이 서울 서대문자연사박물관에서 생태체험을 하고 있다. 율문천사들 제공

오전에 진행된 생태 학습은 신북읍주민자치회, 춘성중학교, 한국수자원공사(K-water) 소양강댐 육성사업의 적극적인 지원 속에 이뤄졌다. 학생들은 전문 전시물 관람과 자연 탐색을 통해 생태계의 소중함을 배우며 환경 감수성을 한층 깊이 다졌다.

이어 오후에는 청소년들의 가슴을 뛰게 한 대규모 현장 체험이 펼쳐졌다. 한국청소년육성회 춘천지구회 연계와 연세대 대학원 총동문회의 전폭적인 지원으로 청소년들의 대표적 축제인 ‘고연전’에 초대받은 것이다.

특히 연세대 대학원 총동문회는 학생들이 불편함 없이 행사를 즐길 수 있도록 경기 관람 좌석을 배정해 준 것은 물론 점심 도시락까지 세심하게 지원해 더욱 훈훈함을 더했다.

학부모공동체 율문천사들과 춘성중 학생들이 서대문자연사박물관 생태체험을 했다. 율문천사들 제공

대학생들의 뜨거운 함성과 응원 열기를 현장에서 직접 체험한 학생들은 자신의 미래와 진로를 그려보는 강렬한 동기를 얻었다.

율문천사들 관계자는 “이번 견학은 지역의 학부모들과 지자체, 기관, 대학 동문회가 한 마음으로 뭉쳐 청소년들에게 넓은 세상을 보여준 의미 있는 걸음”이라며 “앞으로도 춘성중, 한국청소년육성회 춘천지구회, 신북읍주민자치회, K-water 소양강댐 등 지역 기관들과 긴밀히 협력해 우리 아이들의 진로·진학 문제에 적극적이고 선제적으로 대처해 나가겠다”고 말했다.

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