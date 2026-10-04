13만원 무제한 믿었는데…1588 고객센터 1시간에 7128원 샌다 [숫자 뒤의 진실]

음성통화 무제한 요금제를 쓰는데도 추가 통화료가 나왔다면 1588·1577 등 전국대표번호에 건 전화를 확인해야 한다. 이 번호로 거는 전화는 집전화·휴대전화 무제한 통화에 포함되지 않고, 별도로 제공하는 영상·부가통화 한도에서 차감된다.

이동통신 3사 로고가 걸린 휴대전화 판매점. 음성통화 무제한 요금제도 전국대표번호 통화는 별도 영상·부가통화 한도에서 차감된다. 연합뉴스

월정액이 13만원 안팎인 이동통신 3사의 고가 요금제도 마찬가지다. 영상·부가통화 기본 제공량은 월 300분이다. 대표번호 통화뿐 아니라 영상통화도 이 한도를 함께 쓴다.

◆13만원대 요금제도 영상·부가통화는 300분

SK텔레콤 베스트 Max의 월정액은 12만9000원, LG유플러스 플러스플랜130과 KT 초이스130은 각각 13만원이다. 모두 부가세를 포함한 금액으로, 선택약정이나 결합 할인 등을 적용하기 전 기준이다.

세 요금제 모두 집전화·휴대전화 음성통화는 무제한으로 제공하지만, 영상·부가통화 기본 제공량은 월 300분으로 정해져 있다.

추가 제공 대상도 있다. KT는 초이스130을 이용하는 장애인 복지할인 대상 회선에 영상·부가통화 300분을 더해 총 600분을 제공한다. 장애인과 장애인 복지시설·단체 명의의 대상 회선에 적용하는 혜택이다.

◆대표번호와 영상통화가 한도를 함께 쓴다

300분을 모두 고객센터 통화에 쓸 수 있는 것은 아니다. KT는 전국대표번호와 060 전화정보서비스, 013 주파수공용통신(TRS), 050 개인번호 서비스, 국내 영상통화를 합산해 월 300분을 제공한다.

전국대표번호에는 1588·1577뿐 아니라 02-1588처럼 지역번호가 앞에 붙은 번호도 포함된다. 앞자리가 02라고 해서 일반 집전화로 판단하면 안 된다. 060 정보서비스는 통화료와 별도로 정보이용료가 청구될 수 있다.

영상통화는 차감 속도도 다르다. SK텔레콤은 부가통화 1초를 이용하면 제공량에서 1초를 빼지만, 영상통화 1초는 1.66초로 계산한다. SKT 기준으로 영상통화만 이용하면 약 181분 만에 300분 한도를 소진한다.

영상통화나 다른 부가통화를 이용하지 않고 대표번호에만 전화하더라도, 월 300분은 30일 기준 하루 평균 10분에 해당한다.

◆300분 다 쓴 뒤 1시간 통화하면 7128원

SK텔레콤 공식 요금 안내에 따르면 영상·부가통화 제공량을 모두 쓴 뒤에는 부가통화 초당 1.98원, 영상통화 초당 3.3원이 청구된다. 부가세를 포함한 금액이다. LG유플러스 플러스플랜130도 같은 초과 요율을 안내하고 있다.

부가통화 초당 1.98원을 적용하면 분당 통화료는 118.8원이다. 기본 제공량을 모두 소진한 뒤 대표번호로 10분 더 통화하면 1188원, 30분은 3564원, 1시간은 7128원이 붙는다. 영상통화 초과분은 1시간에 1만1880원이다.

추가 요금은 한도를 넘긴 부분에만 붙는다. 영상통화 등 다른 부가통화를 이용하지 않고, 월 300분 기본 제공량을 적용받는 가입자가 대표번호 고객센터에 40분씩 8번 전화했다면 총 통화시간은 320분이다. 초과한 20분에 초당 1.98원을 적용하면 추가 통화료는 2376원이다.

◆114·080 무료번호 확인해야

기업이 080 고객센터 번호를 운영한다면 이 번호를 이용하는 것도 방법이다. 080은 전화를 받는 기업이 고객의 통화료를 부담하는 수신자 무료 서비스다.

이동통신 3사 가입자는 본인이 이용하는 통신사의 휴대전화에서 국번 없이 114로 전화하면 모바일 고객센터를 무료로 이용할 수 있다.

고객센터에 장시간 통화한 뒤 추가 통화료가 발생하는 상황을 표현한 이미지. 기본 제공량을 소진한 뒤에는 초과 통화에 요금이 붙는다. ChatGPT 생성 이미지

별도 대표번호는 유료로 안내된다. SK텔레콤은 1599-0011, KT는 1588-0010, LG유플러스는 1544-0010을 유료 고객센터 번호로 구분하고 있다.

음성통화 무제한이 모든 번호에 무료로 전화할 수 있다는 뜻은 아니다. 고객센터 통화가 잦다면 무료번호가 있는지 확인하고, 가입한 요금제의 영상·부가통화 제공량과 남은 시간을 점검하는 게 좋다.

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