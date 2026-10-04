'46세 출산' 한다감, 만삭에도 5㎏ 증가…"혈당 스파이크 막으려 채소 먼저"

최근 아들을 낳은 배우 한다감이 만삭 당시에도 날씬한 몸매를 공개했다.

지난달 30일 KBS 2TV 예능프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연한 한다감은 가족과 함께 강원도 양양을 방문해 만삭 화보를 찍었다.

한다감은 만삭이 된 후에도 5㎏밖에 증가하지 않아 눈길을 끌었다. 나물을 좋아한다고 밝힌 한다감은 "혈당 스파이크를 막기 위해 먼저 채소부터 먹어야 한다"며 관리 비결을 설명했다. 채소를 먹은 후에는 단백질을 섭취하면서 영양소를 골고루 챙겼다.

나물은 식이섬유, 비타민, 무기질이 풍부해 포만감을 높이고 장운동을 활성화한다. 종류에 따라 엽산, 철분, 칼슘 등 타 영양소도 함께 보충할 수 있으므로 식단 구성에 도움을 준다.

채소와 단백질을 먼저 섭취하는 식사법은 식후 혈당이 급격하게 상승하지 않도록 돕는다. 채소 속에 들어있는 식이섬유가 탄수화물의 소화·흡수 속도를 늦추기 때문이다. 단백질을 함께 섭취하면 포만감 유지에도 도움이 되며, 임신 중 태아의 성장과 산모의 조직 유지에 필요한 영양소를 공급할 수 있다.

다만 임신 중 무리하게 식사량을 줄이거나 특정 영양소를 제한하는 것은 위험하다. 에너지, 단백질, 철분, 엽산 등 필수 영양소가 부족해지면 산모의 빈혈과 영양결핍 위험이 커질 수 있고, 태아의 성장에도 악영향을 미친다. 임신 중에는 산모와 태아의 건강 상황을 고려하면서 영양 섭취에 집중하는 편이 좋다.

<뉴시스>

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