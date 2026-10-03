한국, 남자 축구 4회 연속 금메달…결승 한일전 1-0 승리

(도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대한민국과 일본의 결승. 한국 엄지성이 선제골을 넣고 있다. 2026.10.3 hwayoung7@yna.co.kr

한국이 아시안게임 남자 축구에서 4회 연속 금메달이라는 금자탑을 세웠다.



이민성 감독이 이끄는 23세 이하(U-23) 대표팀은 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 일본과의 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 후반 16분 터진 엄지성(스완지시티)의 결승 골에 힘입어 일본을 1-0으로 물리치고 우승을 차지했다.



이로써 한국은 2014년 인천, 2018년 자카르타·팔렘방, 2023년 열린 2022 항저우 대회에 이어 아시안게임 남자 축구 4연패를 달성했다.



이미 3회 연속 우승도 아시안게임 남자 축구에서 최초였고, 이번엔 그 기록이 4회로 늘었다.



통산 우승에서도 한국은 가장 많은 7회를 기록, 2위 이란(4회)을 멀찍이 따돌리고 최강 국가로 입지를 더욱 굳혔다.



특히 자카르타와 항저우, 이번 대회에선 모두 결승 한일전을 승리로 장식하며 금메달을 획득했다.



한국은 아시안게임 한일전에서 6연승을 달렸고, 이 대회 일본과의 역대 전적에서도 9승 1패로 압도했다.



이미 병역 의무를 마친 이영준(그라스호퍼), 이승원(강원), 김준홍(수원)을 제외한 20명이 이번 금메달로 병역 혜택을 받게 됐다. 유럽 무대를 누비는 엄지성, 배준호(스토크시티) 등은 안정적으로 활동할 발판을 마련하게 됐다.

(도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대한민국과 일본의 결승. 한국 이민성 감독이 선수들을 바라보고 있다. 2026.10.3 hwayoung7@yna.co.kr

이번 대회까지만 지휘봉을 잡기로 한 이민성 감독은 4회 연속 금메달이라는 임무를 완수하고 박수를 받으며 떠나게 됐다.



이날 한국은 이영준을 선발 최전방 공격수로 세웠고, 2선에는 엄지성, 배준호, 양민혁(베스테를로)이 출격했다.



중국과의 준결승전에 발 염증으로 결장했던 캡틴 이기혁(강원)이 돌아와 이승원과 중원에서 호흡을 맞췄고, 포백 수비진엔 배현서(경남), 김지수(브렌트퍼드), 신민하(강원), 최석현(울산)이 포진했다. 골키퍼 장갑은 김준홍이 꼈다.



3만여명이 들어찬 도요타 스타디움에서 홈 팬의 응원을 등에 업은 일본을 상대로 한국은 팽팽한 흐름 속에 초반 활발한 움직임으로 주도권을 잡았다.



전반 6분 전방 압박으로 상대 실수를 유발한 뒤 엄지성이 왼쪽 측면을 흔들어 돌파해 때린 오른발 슛이 골대 위로 뜬 것이 전반전 가장 아쉬운 장면이었다.



약 3분 뒤엔 일본의 코너킥 상황에서 오카베 타리크카니하야토의 헤더로 위기를 맞았으나 골대 위로 살짝 넘어가 한국은 가슴을 쓸어내렸다.



전반전 중반을 넘어서면서는 일본이 선발 최전방 공격수 나이지리아 혼혈 선수 은와디케 우체 BS의 부상 변수 속에 투입한 후쿠나가 유야의 활약을 앞세워 흐름을 잡았다.



전반 37분 요코야마 유메키의 패스를 받은 페널티 지역 오른쪽 후쿠나가의 오른발 슛이 골대 왼쪽을 살짝 빗나갔고, 약 2분 뒤 다시 후쿠나가가 때린 왼발 슛은 위로 뜨며 0의 균형이 깨지진 않은 채 전반이 끝났다.



한국은 후반 초반에도 일본의 빠른 전개와 세트피스에 고전했다.



후반 10분 패스 플레이 이후 요코야마가 페널티 지역 왼쪽에서 맞이한 절호의 기회에서 오른발 슛이 골대 왼쪽으로 빗나가며 한국은 다시 안도의 한숨을 내쉬었다.



이후 이민성호는 후반 12분 이기혁을 빼고 황도윤(서울)을 투입해 중원에 활력을 더했다.



그리고 후반 16분 마침내 기다리던 골이 터졌다.



오른쪽 측면에서 볼을 잡은 양민혁이 상대 수비와의 경합을 이겨내고 어려운 상황에서도 끈질기게 크로스를 올렸고, 페널티 지역 안에서 받은 엄지성이 미끄러지며 시도한 왼발 슛이 골 그물을 흔들었다.



후반 21분 양민혁을 강상윤(전북)으로 바꿔준 한국은 이후 다급해진 일본의 공세에 시달렸다.



후반 27분 왼쪽 측면 요코야마의 날카로운 슈팅을 김준홍이 잡았고, 후반 34분엔 이시이 히사쓰구의 중거리 슛이 골대를 맞히고 벗어나 이민성호는 절체절명의 위기를 넘겼다.



박빙의 리드를 이어간 한국은 후반 45분엔 이영준과 배준호를 김명준(헹크)과 박승수(뉴캐슬)로 교체해주며 침착하게 버텨내 마침내 '금빛 환호성'을 터뜨렸다.



천금 같은 결승포를 폭발한 엄지성은 이번 대회 득점(4골)과 도움(4개) 모두 1위에 오르며 우승의 일등 공신으로 빛났다.



앞서 열린 동메달 결정전에선 한국의 준결승 상대였던 중국이 우즈베키스탄과 2-2로 비긴 뒤 승부차기에서 4-3으로 이기며 동메달을 획득했다.



중국은 아시안게임 남자 축구에선 1998년 방콕 대회(동메달) 이후 28년 만에 시상대에 섰다.



◇ 3일 전적(도요타 스타디움)



▲ 축구 남자 결승전



한국 1(0-0 1-0)0 일본



△ 득점 = 엄지성(후16분·한국)

<연합>

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