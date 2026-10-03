‘암살자(들)’, 200만 돌파…역사 왜곡 논란 속 영화계 “창작 위축 우려”

육영수 여사 피격 사건을 소재로 한 영화 ‘암살자(들)’이 역사 왜곡 논란 속에서도 누적 관객 200만명을 넘어섰다. 논란이 출연 배우와 제작진을 향한 비난으로 확산하고, 관련 홍보 일정이 잇달아 취소되자 영화계 단체들은 창작 활동 위축을 우려하며 자제를 촉구했다.

3일 배급사 하이브미디어코프에 따르면 ‘암살자(들)’은 이날 누적 관객 200만명을 돌파했다. 지난달 23일 개봉한 지 11일 만으로, 올해 개봉작 가운데 9번째 200만 관객 영화가 됐다. 전날까지 누적 관객은 189만413명이었다.

허진호 감독이 연출한 ‘암살자(들)’은 1974년 재일교포 문세광이 박정희 대통령을 암살하려다 육영수 여사가 총탄을 맞고 숨진 사건을 모티브로 한다. 영화는 당시 사건을 둘러싼 의문을 좇는 형사와 기자들의 이야기를 그리면서 극 중 일부 인물이 중앙정보부 개입 가능성 등을 가설로 제기한다.

이를 두고 국민의힘과 박정희대통령기념재단 등은 역사적 사실을 왜곡했다며 상영 중단 등을 요구했다. 제작진은 “특정한 역사적 결론을 새롭게 확정하거나 기존의 사실을 부정·왜곡하기 위해 제작된 영화가 아니다”라며 영화적 상상력을 더한 극영화라고 반박했다.

논란이 커지면서 대외 홍보 일정도 줄줄이 취소됐다. 제작사는 관객과 참석자의 안전 등을 이유로 3~5일 예정했던 극장 무대 인사를 취소했다. 유해진·이민호의 부산국제영화제 개막식 참석과 7일 감독·배우들의 야외무대 인사도 무산됐다. 이민호가 출연할 예정이던 ‘액터스 하우스’ 행사도 취소됐다. 부산영상위원회도 5일 예정했던 대시민 시사회를 취소했다.

영화계에서는 작품에 대한 비판이 창작자 개인에 대한 공격으로 번지는 상황을 우려하는 목소리가 나왔다. 한국영화프로듀서조합(PGK)은 역사적 사건을 소재로 한 영화 역시 다양한 해석과 평가가 가능하다면서도 “논쟁이 작품에 대한 비판을 넘어 제작사와 감독, 배우와 스태프 등에 대한 위협으로 확산하고 있다”고 밝혔다.

한국영화촬영감독조합(CGK)도 작품에 대한 다양한 의견은 존중돼야 하지만 논쟁이 창작자 개인으로 향하면 “새로운 이야기에 도전하는 일이 조금씩 어려워질 수 있다”고 우려했다. 한국영화제작가협회 등도 창작자에 대한 과도한 비난을 자제해달라는 취지의 입장을 냈다.

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