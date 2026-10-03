정연욱 의원, 부경대 학생들과 민락초 벽화 봉사…노후 외부 공간 개선

국민의힘 정연욱 의원이 3일 국립부경대학교 학생들과 함께 부산 수영구 민락초등학교 외부 벽화를 그리는 봉사활동에 나섰다.

국민의힘 정연욱 의원이 3일 부산 수영구 민락초등학교에서 벽화에 색을 칠하고 있다. 의원실 제공

이번 활동은 민락초가 꾸준히 요청해 온 외부 벽화 작업을 지원하기 위해 마련됐다. 정 의원이 학교 요청을 바탕으로 부경대에 협조를 구했고 대학생 봉사단이 동참하면서 이날 합동 봉사로 이어졌다. 봉사활동에는 부경대 중앙동아리 ‘절영회’와 PKNU 학생봉사단, 국민의힘 수영구당원협의회가 참여했다.

이들은 노후한 학교 외부 공간을 개선하고 어린이들에게 친근한 교육환경을 조성하기 위해 벽면에 밑그림을 그리고 색을 칠했다. 정 의원과 김동욱 수영구의원도 함께 붓을 들고 벽화를 그렸다. 두 사람은 작업 중 학생들과 이야기를 나누며 학교와 지역사회를 위해 봉사에 나선 학생들에게 감사와 격려의 뜻을 전했다.

정 의원은 “앞으로도 주민들의 목소리에 귀 기울이고 대학생 봉사단을 비롯한 다양한 기관·단체와의 협력을 통해 지역 민원 해결과 문화관광도시 수영 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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