오세훈 측 “민주당, 명태균에 기대지 말라…무엇이 두려운지 연일 막말”

오세훈 서울시장 측이 3일 더불어민주당을 겨냥해 “명태균에게 더 기대지 말고 자제할 것을 촉구한다”고 날을 세웠다. 이른바 ‘명태균 여론조사비 대납 의혹’을 둘러싼 민주당의 공세에 “오세훈은 몰라예”라는 녹취 속 발언이 결백을 뒷받침한다며 맞받았다.

오세훈 서울시장이 지난 2일 오후 서울 서초구 고등법원에서 열린 정치자금법 위반 혐의 항소심 결심 공판에 출석하고 있다. 뉴스1

이종현 서울시 민생소통특보는 이날 논평을 내고 “1000만 서울시민의 삶을 책임지고 끌어가고 있는 서울시장에 대한 민주당의 저급한 논평을 개탄한다”며 “‘진실은 반드시 드러나게 돼 있다’는 오 시장의 법정 출입 발언에 대해 민주당은 무엇이 두려운지 연일 막말을 자제하지 못하고 있다”고 말했다.

이 특보는 오 시장이 2024년 사건이 알려졌을 당시부터 ‘명씨를 조기에 멀리했고 여론조사를 비롯한 도움을 받은 적도 없다’는 입장을 분명히 해왔다고 짚었다. 그는 “한 정치인이 원칙을 지키면서 정치를 하고 수상한 사람들을 끊어내는 삶을 살아왔음에도 불구하고 저질 브로커와 민주당 하명 특검이 결합하면 그런 정치인을 얼마나 위기에 빠뜨릴 수 있는지를 보여주는 것이 현재 대한민국 한복판에서 계속되고 있는 명태균 사건”이라고 주장했다. 이어 “명태균 사건 연루 정치인들은 침묵을 지켰지만 오 시장은 홀로 2024년 12월 3일 명태균을 고소했다”며 “그런데 오히려 검찰 수사, 압수수색, 검찰 소환, 특검 조사, 기소, 1심 유죄, 2심 결심 재판의 가시밭길을 걸어오고 있다”고 했다.

이 특보는 항소심 재판부가 증거로 채택한 명씨와 사업가 김모씨의 통화 녹취도 근거로 들었다. 녹취에는 명씨가 ‘오세훈은 몰라예’라고 발언한 내용이 담겨 있다. 오 시장 측은 해당 발언이 여론조사가 오 시장과 무관하게 진행됐음을 보여준다는 입장이다. 이 특보는 “이 육성이 드러나기 전까지 답답하고 억울한 심정을 시민들에게 보여드릴 수가 없었는데 마침내 이번 녹취록을 통해 ‘진실’을 보여드릴 수 있었다”고 강조했다.

오 시장이 항소심 결심공판에서 최후진술 도중 눈물을 보인 것을 두고는 “기대를 보내주시는 국민께 심려를 끼치고 사건이 진행되는 순간순간 시민들에게 걱정을 드린 것에 대해 눈물이 앞을 가릴 수밖에 없는 순간이었다”고 설명했다.

이 특보는 “이제 진실 앞에 두려워하는 민주당에 자제와 각성을 촉구한다”며 “오 시장은 민주당이 두려워하는 진실을 밝히기 위해 언제나 최선을 다할 것”이라고 덧붙였다.

민중기 특별검사팀은 전날 오 시장의 항소심 결심공판에서 징역 1년 6개월을 구형했다. 1심 때와 같은 구형량이다.

오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명씨로부터 총 10차례에 걸쳐 여론조사 결과를 받아보고 오랜 후원자로 알려진 김씨에게 비용 3300만원을 대신 내게 한 혐의를 받는다. 1심 재판부는 오 시장이 명씨에게 여론조사 5건을 의뢰하고 김씨에게 비용 2100만원을 대납하게 했다고 판단해 벌금 1000만원을 선고하고 2100만원의 추징을 명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지