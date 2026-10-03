KB·신한·하나 이어 예가람저축은행도 해킹 피해…고객 4만명 정보 유출 추정

예가람저축은행에서 해킹으로 고객 개인정보가 유출된 정황이 확인됐다. 유출 규모는 약 4만명으로 추정되며 정확한 규모는 확인 중이다.

예가람저축은행. 연합뉴스 자료사진

예가람저축은행은 2일 홈페이지에 문윤석 대표이사 명의의 사과문을 올려 “2026년 9월30일 고객의 개인정보가 포함된 서버에 신원 미상의 해커가 접근해 개인정보가 유출된 정황을 확인했다”고 밝혔다.

유출된 정보는 고객 이름과 생년월일, 연락처 등이다.

은행 측은 유출 사실을 확인한 즉시 관련 서비스를 중단하고 외부 IP를 차단했으며 추가 피해를 막기 위해 보안 모니터링을 강화했다고 밝혔다. 피해 사실을 인지한 뒤 24시간 이내 당국에 신고했다고 덧붙였다.

고객 피해 구제를 위한 고객센터도 운영하고 있다. 은행 측은 피해 고객에게 안내 문자를 보내고 고객센터에 접수된 내용을 확인해 관련 구제 절차를 지원할 예정이다.

앞서 국내 5대 시중은행이 인공지능(AI) 해킹 공격을 받았으며 이 가운데 신한은행과 KB국민은행, 하나은행에서 고객 정보 유출이 확인됐다.

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