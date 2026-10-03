李 대통령 “정청래, 내란의 밤 함께 싸운 동지…만찬 회동 오해 말라”

이재명 대통령은 더불어민주당 정청래 전 대표와의 만찬 회동을 두고 “정청래 좀 그만 괴롭히시라”는 한 SNS 이용자의 글에 “오해나 곡해 마시기 바란다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 1일 청와대에서 정청래 전 더불어민주당 대표와 만찬 회동을 하고 있다. 청와대 제공

이 대통령은 3일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 해당 글을 공유하고 “정 전 대표님과 저는 목숨조차 위협받던 어둠과 죽음의 시대, 그리고 내란의 밤을 함께 싸우며 넘어온 동지”라고 적었다.

이 대통령은 글 작성자에게 “사물을 바른 시각으로 받아들여 보시면 어떨까 싶다”며 “정 전 대표님도 나름 생각과 판단이 있으신 분”이라고 했다.

이어 “정 전 대표께서 전당대회 직후 자주 만나고 싶다고 하셨고 정 전 대표님 입원 당시 제가 위로 전화 통화 중 만나기로 해 유엔총회 참석과 멕시코 순방을 마치고 귀국 후 만찬회동을 한 것”이라고 설명했다.

그러면서 “그분이 저에게 끌려다닌 것도 아니고 제가 그분을 괴롭힌 것도 아니니 오해나 곡해 마시기 바란다”고 덧붙였다.

이 대통령은 지난 1일 강훈식 대통령비서실장이 배석한 가운데 청와대에서 정 전 대표와 약 4시간 동안 만찬 회동을 했다. 강유정 청와대 수석대변인은 회동 뒤 국정 현안과 당내 사안에 대해 대화를 나눴다고 밝혔다.

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