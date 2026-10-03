靑, 北 김여정 담화에 “소모적인 비난 멈추라”…대화 재개 촉구

청와대가 2일 이재명 대통령을 겨냥해 “자작 광대극”이라고 비난한 김여정 북한 노동당 총무부장의 담화와 관련해 “소모적인 비난을 멈추고, 한반도 평화공존을 위한 노력에 동참할 것을 촉구한다”는 입장을 냈다.

청와대는 이날 언론 공지를 통해 “우리 정부와 대통령에 대한 비방적 언사는 상호 신뢰를 쌓아가는 데 도움이 안 된다”며 이같이 말했다.

비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사건에 대해서도 언급했다. 청와대는 “정부는 이번 지뢰 폭발 사건에 대해 신속하고 철저한 조사를 통해 사건의 진상을 투명하게 밝히고, 필요한 조치를 취해 나갈 것”이라면서도 “동시에 이러한 문제가 재발되지 않도록, 남북 간 군사적 긴장을 완화하고 대화와 소통을 재개하는 것이 필요하다”고 강조했다.

전날 이 대통령도 국군의 날 기념사에서 “남북 간 군사적 긴장을 낮추기 위한 실질적 조치를 일관되게 이어 나가겠다”며 “신뢰를 회복하고 단절된 대화를 복원하는 길에 북측도 이제 함께하기를 기대하고 촉구한다”는 기조를 재차 강조한 바 있다.

그러나 김 부장은 이날 앞서 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 이같은 기념사에 대해 “자작 광대극의 제2부”라며 조롱했다. 그는 “송사리 같은 아래 것들(합참)은 조사결과 발표요, 공식 입장문 발표요 하면서 남에게 생트집을 잡는데 여념이 없는데 대통령이라는 사람은 그 무슨 기념식이라는데 출연하여 군사적 긴장을 낮추기 위한 실질적인 조치를 일관하게 취해나가겠다는 ‘의지’를 표명한 것”이라며 “정말 혼자 보기 아까운 광대극의 절정 장면이다. 자작 광대극의 제2부가 막을 올린 것 같다”고 비난했다.

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