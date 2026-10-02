트럼프 “한국과 협상 계속 좋아지고 있다…원유 프로젝트에 84억달러”

도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 한국이 대미투자 프로젝트를 통해 석유 관련 분야에 84억달러(약 11조3000억원)를 투자할 것이라는 취지로 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “나는 한국과의 협상이 계속 좋아지고 있다는 걸 발표하게 돼 기쁘다”며 “원유 회수 증진(Enhanced Oil Recovery) 프로젝트에 84억달러”라고 썼다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합

‘원유 회수 증진’은 유전에 이산화탄소 등을 주입, 내부의 압력을 끌어올려 원유를 더 많이 생산하는 기술을 의미한다. 다만 해당 프로젝트가 정확히 무엇을 의미하는지는 불분명하다. 정부는 대미투자 프로젝트와 관련해 확정된 것은 223억달러 규모의 가스복합화력발전소 건설 사업뿐이며, 미국 내 대형 원전 8기 건설과 알래스카 액화천연가스(LNG) 사업 등은 추가 협의를 거쳐야 한다는 입장이다.

이 대통령 역시 전날 엑스(X)에서 “알래스카 LNG 사업은 상업성이 확인되고, 대한민국 법절차에 부합하는 것을 전제조건으로 워킹(working·실무작업)에 착수하기로 했다”며 “원자력발전소 역시 구체적 발전소 단위로 상업성이 보장돼야 한다”고 확인한 바 있다. 트럼프 대통령이 지난달 30일 백악관에서 양국이 최종 합의에 이르지 않은 알래스카 LNG 사업을 일방 발표하자 이를 정정한 것이다.

트럼프 대통령은 글에서 “석유와 가스 생산 증대는 미국의 에너지 패권과 미래 세계 에너지 안보를 의미한다”고도 했다.

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