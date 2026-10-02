통일부 "北 적대할 생각 없어…공방 멈추고 만나서 소통해야"

통일부는 2일 이재명 대통령의 남북 긴장완화 의지를 비난한 김여정 북한 노동당 부장의 담화와 관련해 "우리는 북을 적대할 생각이 없다는 점을 이미 여러 차례 밝힌 바 있다"고 밝혔다.

통일부는 이날 김 부장 담화가 나온 이후 언론에 배포한 입장을 통해 "이제는 증오와 적대를 부추기는 소모적인 공방을 멈추고 만나서 소통해야 한다"고 했다.

이어 "남북은 이를 통해 재발 방지 및 긴장완화를 위한 방안을 찾을 수 있을 것"이라고 했다.

김 부장은 이날 담화에서 전날 이 대통령의 국군의 날 기념사를 언급하며 "정말 혼자 보기 아까운 광대극의 절정장면"이라고 했다.

이 대통령은 "우리 정부는 남북 간 군사적 긴장을 낮추기 위한 실질적인 조치를 일관되게 이어 나가겠다"고 말한 바 있다.

김 부장은 합동참모본부(합참)가 지난달 30일 서부전선 비무장지대(DMZ) 매설지뢰 폭발과 관련한 사과를 촉구한 데 대해서는 "한심하기 짝이 없는 것들"이라고 일축했다.

김 부장은 이번 지뢰폭발 사건과 관련해 지난달 30일 처음으로 낸 담화에서 북한 지뢰일 가능성이 높다는 우리 군 발표를 '자작극'이라며 부인했다.

또 군사분계선(MDL) 일대에서 벌이고 있는 이른바 '국경선 요새화' 작업을 정당화했다.

이에 통일부는 "한반도 평화공존 정책을 흔들림 없이 추진할 것"이라고 밝힌 바 있다.

정동영 통일부 장관은 앞서 오전 남북 간 MDL 불일치 문제를 해결하기 위해 "이제 만나서 소통해야 한다"며 남북 대화를 제안했지만, 김 부장은 담화에서 이에 대해 언급하지 않았다.

<뉴시스>

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