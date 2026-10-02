김여정, 李대통령 ‘군사적 긴장완화’ 표명에도 “광대극의 절정”

북한이 2일 이재명 정부의 남북 군사적 긴장 완화 메시지를 “자작광대극의 제2부”라고 규정하며 일축했다. 군사분계선(MDL) 이남에서 북한군 지뢰가 폭발해 우리장병이 부상했다는 군 당국의 입장발표에 대해 “생트집”이라며 재차 부인하면서다. 이재명 대통령이 전날 “군사적 긴장을 낮추기 위한 실질적인 조치를 이어가겠다”고 밝힌 데 대해서는 “정말 혼자 보기 아까운 광대극의 절정장면”이라고 비꼬았다.

김정은 북한 국무위원장 동생 김여정 노동당 총무부장은 2일 조선중앙통신에 낸 담화에서 한국을 겨냥해 “그 누구의 ‘은밀하고 의도적인 지뢰매설’에 의한 것이라는 터무니없는 결론을 서둘러 내리고 ‘공식입장문’을 발표했다”며 “그 무슨 ‘사과’에 대해서도 운운했다”고 비난했다. 합동참모본부는 지난달 30일 입장문을 내 북한을 향해 국경선 요새화 등 한반도 긴장을 고조시키는 활동을 즉시 중단하고, 사과와 책임있는 조치를 촉구한 바 있다.

김여정 노동당 총무부장. 연합뉴스

김 부장은 “우리가 왜 한국과 엮일 일을 했을 것이라고 상상하느냐”며 북한의 국경선 일대 요새화는 “한국과 마주설 일이 없게, 들짐승마저도 드나들 수 없게 영영 문을 닫아매자는데 목적이 있는 것”이라고 주장했다. 그는 “서울은 더이상 잔머리를 굴리지 말아야 하며 우리 국가의 영상(이미지)를 훼손하려는 허튼수작질을 당장 걷어치워야 한다“며 윤석열 정부 시절 무인기가 평양 상공을 침투 사건을 거론하기도 했다. 그러면서 “상식적으로 ‘도발’이란 것은 지금처럼 저들이 급할 때 남에게 책임을 들씌우는 행위라든가 윤석열패당과 현 집권당국이 최근에 우리를 향해 감행한 무인기도발사건과 같은 것을 진짜 ‘도발’이라고 하는 것”이라고 말했다.

김 부장은 한국 정부의 조사 결과 발표와 이 대통령의 군사적 긴장 완화 발언을 싸잡아 비난하기도 했다. 그는 “송사리 같은 아래것들은 조사결과발표요, 공식입장문발표요 하면서 남에게 생트집을 잡는데 여념이 없는데 대통령이라는 사람은 그 무슨 기념식이라는데 출연하여 군사적 긴장을 낮추기 위한 실질적인 조치를 일관하게 취해나가겠다는 ‘의지’를 표명한 것”이라며 “자작광대극의 제2부가 막을 올린것 같다”고 말했다. 사고에도 이어지는 정부의 대북 유화 기조에 제동을 걸고, 군사분계선(MDL) 협의 등 대화 재개의 명분을 차단하려는 의도가 담긴 것이라는 해석이 나온다.

이 대통령은 지난 1일 제78주년 국군의날 기념사에서 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사건을 “불의의 사고”라고 표현하며 부상 장병과 가족을 위로했다. 이 대통령은 당시 “확실한 안보는 싸울 필요가 없는 평화를 만드는 것”이라며 “남북 간 군사적 긴장을 낮추기 위한 실질적 조치를 일관되게 이어 나가겠다”고 밝혔다. ‘불의의 사고’라는 표현은 지뢰 폭발에 북한의 의도성이 있었다고 단정하지 않는 표현으로, 정부가 몇 개월 내 북미 대화 재개 가능성을 염두에 두고 한반도 정세에 미칠 영향을 고려해 상황을 관리하려는 취지란 분석이 제기됐다.

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