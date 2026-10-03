2026년 온열질환 사망자 36명…2018년 이어 역대 두 번째

올해 여름 폭염으로 인한 온열질환으로 사망한 것으로 추정되는 사례가 집계가 시작된 이후 역대 두 번째로 많은 수를 기록했다. 온열질환자 수는 지난해보다 줄었지만, 사망자는 늘었다.

2일 질병관리청 온열질환 감시체계 운영결과에 따르면 올해 5월15일∼9월30일 온열질환으로 응급실을 찾은 환자가 4066명으로 잠정 집계됐다. 온열질환 추정 사망자 수는 36명이었다. 환자 수는 지난해 4460명보다 8.8% 줄어들었지만, 사망자 수는 지난해 29명보다 늘었다.

지난 8월 5일 서울 영등포구 여의대로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 뉴시스

보건당국은 2011년부터 폭염에 따른 인명피해 감시체계를 가동했다. 올해 온열질환 추정 사망자 수는 표본 감시체계가 도입된 이후 2018년 48명을 기록한 데에 이어 역대 2위다.

지역별로는 경기도가 959명의 온열질환자가 발생해 가장 많았고, 서울 477명, 전남광주 358명, 경남 353명이었다. 지역별 온열질환 추정 사망자는 서울과 전북에서 각 6명씩 발생해 최다였다. 전체 온열질환자 중 남성은 77.2%, 여성은 22.8%였다. 연령별로는 65세 이상이 34.9%로 가장 많았다.

올해 여름철 전국 평균기온은 25.4℃로 평년보다 1.7℃ 높았다. 가장 더웠던 지난해와 2024년에 이어 역대 세 번째를 기록했다. 여름철 전국 폭염일수 역시 21.5일로 10.6일인 평년의 두배였다.

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