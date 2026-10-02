“웃돈 거래부터 AI 위조까지”… 코레일, 추석 암표 의심거래 35건 수사 의뢰

한국철도공사(코레일)는 올해 추석 연휴 기간에 확인한 암표 의심거래 35건을 수사 의뢰했다고 2일 밝혔다.

코레일은 암표를 판매한 철도회원 8명을 강제 탈퇴 조치하고, 생성형 인공지능(AI)으로 승차권을 위조한 승객을 적발하는 등 불법 승차권 근절에 나섰다.

대전에 위치한 코레일 본사. 코레일 제공

이중 25건은 홈페이지와 모바일 앱 ‘코레일+’의 암표 제보방에 접수된 시민 제보다. 코레일은 제보자에게 KTX할인쿠폰을 지급했다. 나머지 10건은 직원이 구매자로 위장한 미스터리 쇼퍼 방식으로 확인했다.

상습적으로 암표를 거래한 2명은 과태료 처분을 받았다. 지난 7월 과태료로 각각 600만원을 납부한 것으로 파악됐다.

현행 철도사업법에 따르면, 상습 또는 영업 목적으로 승차권에 웃돈을 붙여 되파는 경우 1000만원 이하의 과태료를 내야 한다. 차내 검표도 강화해 생성형 AI를 악용한 신종 위조 범죄도 적발했다.

지난달 20일 AI 위조 승차권을 제시한 승객이 철도특별사법경찰대에 인계됐다. 해당 승객은 ‘유가증권위조’ 혐의로 입건돼 검찰 송치를 앞두고 있다.

이민성 여객사업본부장은 “암표 거래와 승차권 위조는 명백한 불법 행위”라며 “시민 제보와 암행단속, 차내 검표를 한층 강화해 엄정 대응하겠다”고 말했다.

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