첫발 뗀 중수청·공소청… 청사·전산 정비에 일부 차질

78년간 이어진 검찰청 체제가 막을 내리고 공소청과 중대범죄수사청(중수청)이 출범한 2일 전국의 형사사법기관이 일제히 첫 업무를 시작했다.

새로 문을 연 중수청은 청사 공사와 인력 배치가 진행중이었고, 공소청도 전산 전환 지연으로 일부 민원 업무가 한때 차질을 빚는 등 출범 초기 혼선을 보였다.

2일 출범한 서울 서초구 공소청에서 깃발이 날리고 있다. 연합뉴스

◇ 중수청, 시설·인력 정비 한창…개청 첫날 고소장 접수도

수원지방중수청은 경기 수원시 영통구 광교의 신용보증재단 사옥에 임시 청사를 마련하고 이날 업무를 시작했다.

청사 내부에서는 수사관들이 사무실 위치와 출입 절차를 확인하는 등 정비 작업이 이어졌다. 민간 건물을 임시 청사로 사용하면서 직원용·방문객용 엘리베이터가 구분돼 일부 직원이 이동에 불편을 겪기도 했다.

대구중수청이 들어선 남구 대명동 소재 청사에서는 일부 층에서 여전히 공사가 계속됐고, 부산중수청은 주요 업무 담당자 배치와 하부 조직 정비를 진행하고 있다.

세종시 소담동의 대전중수청도 청사 주변에서 시설 점검과 공사가 이어지는 등 출범 초기 인프라 정비가 완전히 마무리되지 않은 모습이었다.

개청 첫날부터 고소·고발장을 제출하려는 민원인의 발길도 이어졌다.

수원중수청에는 한 70대 남성이 업무 시작 전 토지 측량 문제와 관련해 공공기관 등을 상대로 한 고소장을 내기 위해 방문했다.

김형근 수원중수청장은 오는 6일 오전 첫 출근해 기자들과 만나 출범 소감과 운영 방향 등을 밝힐 예정이다. 김기욱 부산중수청장도 기자들과의 만남을 검토중인 것으로 알려졌다.

◇ '검찰' 뗀 공소청, 전산 전환 지연에 민원 업무 혼선

전국 공소청도 이날 청사 외벽과 유리에 있던 '검찰' 표식을 '공소청'으로 바꿔 달고 본격적인 업무에 들어갔다.

다만 이날 오전 가동 예정이던 형사사법정보시스템(KICS) 개편 작업이 일부 지연되면서 일부 민원 업무가 차질을 빚었다.

부산공소청 청사 1층 민원실에는 전산시스템 정비 등으로 1∼2일간 민원 업무 처리가 어렵다는 안내문이 게시됐다.

다른 지역 공소청에서도 증명서 발급과 벌금 납부 등 민원 업무를 보려던 일부 민원인이 발걸음을 돌리는 일이 있었다.

오후 들어 수원광역·지방공소청 등 대부분 공소청의 민원 업무는 정상화됐다.

공소청 관계자는 "기존 검찰 조직의 전산 체계를 전환하는 과정에서 일부 작업이 마무리되지 않아 잠시 혼선이 있었다"며 "현재는 정상적으로 업무가 이뤄지고 있다"고 말했다.

<연합>

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