비만·당뇨 치료, 내시경으로 길 찾는다…티큐어, 고신대병원과 임상 추진

비만과 제2형 당뇨병 치료에서 내시경으로 위나 십이지장에 접근하는 의료기기 개발이 이어지고 있다. 위를 봉합해 용적을 줄이는 치료가 상용화된 데 이어, 십이지장 점막을 치료해 혈당 조절과 체중 관리에 도움을 주려는 기술도 임상시험을 진행 중이다. 국내 의료기기 스타트업 티큐어도 대학병원과 손잡고 임상 검증에 나선다.

티큐어 제공

티큐어는 고신대학교복음병원과 지난 1일 업무협약을 맺고 비만과 제2형 당뇨병 등 대사질환 치료를 위한 내시경 의료기기 임상연구를 공동으로 추진한다고 2일 밝혔다.

핵심 제품은 티큐어가 개발한 내시경 기반 레이저 치료 시스템 엔도큐어(EndoCure)다. 회사에 따르면 엔도큐어는 지난해 미국 식품의약국(FDA)으로부터 혁신의료기기 지정을 받았다.

이번 연구에서 평가할 치료법은 DMR(Duodenal Mucosal Resurfacing·십이지장 점막 재상피화)이다. 내시경으로 십이지장에 접근해 점막에 에너지를 전달하고 재생을 유도하는 방식이다. 티큐어는 레이저 시스템과 광섬유 벌룬 카테터를 이용한다.

고신대학교복음병원 내분비내과 김부경 교수가 연구책임자를 맡아 엔도큐어를 이용한 DMR 시술의 안전성과 유효성을 평가한다. 티큐어는 임상시험용 의료기기를 공급하고 기술 지원을 담당한다.

양 기관은 공동 연구와 학술 발표, 논문 게재, 후속 임상시험 확대도 추진할 계획이다. 임상 현장에서 확보한 의료진의 의견과 시술 경험은 제품 설계와 사용 편의성 개선에 반영한다.

십이지장을 겨냥한 대사질환 치료는 해외에서도 개발되고 있다. 미국 나스닥 상장사 프랙틸헬스(Fractyl Health)의 Revita가 대표적이다. Revita는 열에너지를 이용해 십이지장 점막의 재생을 유도하는 DMR 시스템이다.

Revita는 유럽에서 CE 인증을 받았다. 미국에서는 GLP-1 계열 약물을 중단한 비만 환자의 체중 유지 용도로 FDA 혁신의료기기 지정을 받았으며, 판매 허가를 위한 임상을 진행하고 있다.

프랙틸헬스가 지난 7월 공개한 REMAIN-1 중간 코호트의 1년 추적 결과에서는 일부 환자군이 약물로 감량한 체중의 약 84%를 유지했다. 비교 대상인 가짜 시술군은 약 46%였다.

이 수치는 전체 참여자의 결과가 아니다. 십이지장 치료 범위가 14㎝를 넘고, 시술 전 약물로 체중을 17.5% 이상 줄인 환자군을 분석한 결과다. 해당 분석 대상은 실제 시술군 10명과 가짜 시술군 8명이었다. 통계적 유의성을 확증하도록 설계된 분석이 아닌 만큼 효과를 일반화하기에는 이르다.

미국 의료기기 업체 엔도제넥스(Endogenex)는 열이나 레이저 대신 펄스 전기장(PEF)을 이용하는 ReCET 기술을 개발하고 있다. 내시경 카테터로 십이지장 조직에 비열성 전기장을 전달해 세포 재생을 유도하는 접근법이다.

초기 연구에서는 제2형 당뇨병 환자 14명이 ReCET 시술 후 세마글루타이드를 투여받았다. 12개월 후 12명, 약 86%가 인슐린 투여 없이 혈당을 관리했다. 24개월 추적에서도 인슐린 중단 효과가 유지됐다는 결과가 보고됐다.

세마글루타이드를 함께 사용한 소규모 연구라는 점을 함께 봐야 한다. 이 결과만으로 시술 단독 효과나 당뇨병 약물을 모두 중단할 수 있는지를 판단할 수는 없다.

엔도제넥스는 지난 7월 미국과 호주 약 40개 의료기관에서 진행하는 확증 임상의 환자 350명 모집을 마쳤다. 인슐린 이외의 혈당강하제로 혈당이 충분히 조절되지 않는 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 실제 시술군과 가짜 시술군을 비교한다. 주요 평가 지표는 시술 6개월 후 당화혈색소 변화다.

회사는 올해 3월 확증 임상과 FDA 허가 준비를 위해 시리즈C 추가 투자로 5000만달러를 유치했다. 기존 투자까지 합친 시리즈C 조달액은 1억3800만달러다.

이미 상용화된 내시경 비만 치료도 있다. 위를 절제하지 않고 내시경으로 봉합해 용적을 줄이는 내시경 위소매성형술(ESG)이다.

미국 의료기기 업체 아폴로 엔도서저리가 개발한 Apollo ESG 시스템은 2022년 FDA De Novo 판매 허가를 받았다. 입으로 내시경을 넣어 위를 봉합하는 방식으로, 십이지장 점막을 치료하는 기술과는 시술 부위와 접근법이 다르다.

보스턴사이언티픽은 2023년 아폴로 엔도서저리를 인수했다. 인수 대상 회사가 보유한 현금을 차감한 선지급 현금은 약 6억3600만달러였다.

보스턴사이언티픽이 소개한 무작위 임상시험에서는 ESG와 식이·운동 상담을 함께 받은 환자의 1년 평균 총체중감량률이 13.6%였다. 생활습관 관리만 받은 비교군은 0.8%였다. 이 역시 시술과 생활습관 관리를 병행한 결과다.

내시경 의료기기 개발은 위의 용적을 줄이는 방식에서 십이지장 점막을 치료하는 방식으로 범위를 넓히고 있다. 각 기술이 목표로 하는 효과도 체중 감량, 약물 중단 후 체중 유지, 혈당 조절 등으로 나뉜다.

티큐어는 이번 협력을 통해 엔도큐어의 국내외 인허가와 상용화에 필요한 임상 근거를 확보한다는 계획이다.

강현욱 티큐어 대표는 “고신대학교복음병원의 임상 전문성을 바탕으로 안전성과 유효성을 체계적으로 평가하고 향후 국내외 인허가와 상용화를 위한 임상 근거를 축적하겠다”고 말했다.

최종순 고신대학교복음병원장은 “비만 치료 옵션이 다양해지고 있지만 장기 치료 부담과 치료 중단 이후 체중 관리 등 해결해야 할 과제가 남아 있다”며 “내시경 기반 치료 접근법의 임상적 가능성을 면밀히 평가하겠다”고 말했다.

FDA 혁신의료기기 지정은 판매 허가를 뜻하지 않는다. 의료기기의 개발과 평가, 심사를 신속하게 지원하는 제도로, 실제 판매를 위해서는 별도의 허가 절차를 거쳐야 한다. 엔도큐어가 환자 치료에 쓰일 수 있을지는 앞으로 확보할 안전성·유효성 근거와 인허가 결과에 달려 있다.

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